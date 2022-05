Frauen 2. Liga Küssnacht a/R bezwingt auswärts Willisau – Siegtreffer durch Romy Breedijk Sieg für Küssnacht a/R: Gegen Willisau gewinnt das Team am Sonntag auswärts 3:2. 30.05.2022, 01.00 Uhr

(chm)

Die Entscheidung fiel in der 78. Minute, als Romy Breedijk den Treffer zum 3:2 für Küssnacht a/R erzielte.

Nadja Lanz hatte mit dem ersten Tor der Partie (24. Minut.) willisau 1:0 in Führung gebracht. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 29, als Isabell Reber für Küssnacht a/R erfolgreich war. Romy Breedijk erzielte in der 32. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Küssnacht a/R. Gleichstand (2:2) hiess es wieder in der 75. Minute, als Laura Egli für Willisau traf.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Tabea Kamer von Küssnacht a/R erhielt in der 76. Minute die gelbe Karte.

Mit dem Sieg rückt Küssnacht a/R um einen Platz nach vorne. 27 Punkte bedeuten Rang 6. Küssnacht a/R hat bisher achtmal gewonnen, neunmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Küssnacht a/R spielt zum nächsten Mal auswärts gegen Team Region Entlebuch (Platz 9). Zu diesem Spiel kommt es am 11. Juni (20.15 Uhr, Sportplatz Ebnet, Escholzmatt).

Für Willisau hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 30 Punkten auf Rang 5. Willisau hat bisher neunmal gewonnen, achtmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Willisau tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von SG Stans-Engelberg an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am 11. Juni statt (19.15 Uhr, Eichli, Stans).

Telegramm: FC Willisau - FC Küssnacht a/R 2:3 (1:2) - Sportzentrum Schlossfeld, Willisau – Tore: 24. Nadja Lanz 1:0. 29. Isabell Reber 1:1. 32. Romy Breedijk 1:2. 75. Laura Egli 2:2. 78. Romy Breedijk 2:3. – Willisau: Andrea Ambühl, Sofie Merz, Julia Imbach, Emanuella Mirakaj, Vera Emmenegger, Lara Suppiger, Sina Schürmann, Laura Egli, Katja Birrer, Nadja Lanz, Corina Sidler. – Küssnacht a/R: Julia Küttel, Eveline Hummel, Stella Kenel, Sarah Meyer, Michelle Wyssling, Romy Breedijk, Melanie Rosenkranz, Bianca Kottmeyer, Nina Millat, Tabea Kamer, Isabell Reber. – Verwarnungen: 76. Tabea Kamer.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.05.2022 00:56 Uhr.