3. Liga, Gruppe 2 Küssnacht a/R bezwingt Südstern Küssnacht a/R behielt im Spiel gegen Südstern am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 2:0. 29.10.2022, 21.13 Uhr

In der 23. Minute war es an Antonio Linares Jimenez, Küssnacht a/R 1:0 in Führung zu bringen. Mit einem weiteren Tor sorgte Antonio Linares Jimenez in der 95. Minute für das 2:0 für Küssnacht a/R.

Im Spiel gab es total neun Karten. Bei Südstern sah Isan Miranda Alfonso (85.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Südstern weitere fünf gelbe Karten. Bei Küssnacht a/R erhielten Janis Müller (16.), Joel Lieb (64.) und Michael Stadler (85.) eine gelbe Karte.

Küssnacht a/R hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Total schoss das Team 27 Tore in elf Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.5 Toren pro Spiel.

Küssnacht a/R rückt mit dem Sieg an die Tabellenspitze vor. Nach elf Spielen hat das Team 24 Punkte. Das ist ein Sprung um zwei Plätze. Für Küssnacht a/R ist es bereits der achte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat viermal zuhause und viermal auswärts gewonnen.

Küssnacht a/R spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Rothenburg (Platz 5). Das Spiel findet am 18. März statt (17.30 Uhr, Luterbach, Küssnacht a/R).

Mit der Niederlage rückt Südstern in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 14 Punkten neu Platz 7. Südstern hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Auf Südstern wartet im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel das sechstplatzierte Team FC Ebikon I, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 18. März statt (18.00 Uhr, Risch, Ebikon).

Telegramm: FC Küssnacht a/R 1 - FC Südstern 2:0 (1:0) - Thermoplan Arena, Weggis – Tore: 23. Antonio Linares Jimenez 1:0. 95. Antonio Linares Jimenez 2:0. – Küssnacht a/R: Jonas Wagner, Tiago Vitorino Ferreira, Kevin Schilliger, Lars Zimmermann, Sebastian Tschupp, Elias Ulrich, Janis Müller, Nicola Landolt, Joel Lieb, James Gügler, Antonio Linares Jimenez. – Südstern: Renato Pereira Da Silva, Marcelo Augusto Nabil dos Anjos, Fidele Fernandez Nsegue, Vinicios Luiz Alcantara Vieira, Felipe Burkhardt Batista, Altin Syla, William Spaniol, Patrick Adriano Tiepo, Rui Miguel Peixoto Coutinho, Welligton Rodrigues Alves, Gerson Michael Rosario de Lima Sousa. – Verwarnungen: 16. Janis Müller, 51. João Pedro De Oliveira Pedrazzin, 57. Gerson Michael Rosario de Lima Sousa, 59. Isan Miranda Alfonso, 64. Joel Lieb, 69. Baskim Osmani, 76. Rui Miguel Peixoto Coutinho, 85. Michael Stadler – Ausschluss: 85. Isan Miranda Alfonso.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

