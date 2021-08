3. Liga, Gruppe 1 Küssnacht a/R bezwingt zum Auftakt Steinhausen Steinhausen lag gegen Küssnacht a/R deutlich vorne, nämlich 2:0 (38. Minute) - und verlor dennoch. Küssnacht a/R feiert einen 4:2-Heimsieg. 22.08.2021, 13.52 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Matthew Dos Santos Mendes in der 32. Minute. Er traf für Steinhausen zum 1:0. Sandro Gerber erhöhte in der 38. Minute zur 2:0-Führung für Steinhausen. Die 44. Minute brachte für Küssnacht a/R den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Roberto Tarzia.

Für den 2:2-Ausgleich für Küssnacht a/R in der 57. Minute war wiederum Roberto Tarzia verantwortlich. In der 65. Minute schoss Antonio Linares Jimenez Küssnacht a/R mittels Elfmeter in Führung (3:2). In der 74. Minute erhöhte Michael Stadler auf 4:2 für Küssnacht a/R.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Steinhausen sah Igor Tadic (75.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Steinhausen weitere vier gelbe Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Küssnacht a/R, Vitor Hugo Gomes Santos (74.) kassierte sie.

Nach dem ersten Spiel steht Küssnacht a/R auf dem zweiten Rang. Küssnacht a/R spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Baar 1. Zu diesem Spiel kommt es am 29. August (16.00 Uhr, Luterbach, Küssnacht a/R).

Steinhausen reiht sich nach dem Spiel auf Rang 10 ein. Steinhausen trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf das stark gestartete Team ESC Erstfeld. Die Partie findet am 29. August statt (16.00 Uhr, Eschfeld, Steinhausen).

Telegramm: FC Küssnacht a/R 1 - SC Steinhausen 4:2 (1:2) - Luterbach, Küssnacht a/R – Tore: 32. Matthew Dos Santos Mendes 0:1. 38. Sandro Gerber 0:2. 44. Roberto Tarzia 1:2. 57. Roberto Tarzia 2:2. 65. Antonio Linares Jimenez (Penalty) 3:2.74. Michael Stadler 4:2. – Küssnacht a/R: Sandro Janner, Joel Lieb, Elias Ulrich, Janis Müller, Simon Reber, Marc Mathis, Nicola Landolt, Kilian Horat, Lars Krüsi, Mario Stadler, Roberto Tarzia. – Steinhausen: Dario Buob, Roman Zürcher, Simon Imbach, Sandro Baumann, Dimitri Birnstiel, Florian Zuka, Dario Andermatt, Matthew Dos Santos Mendes, Nicolas Martin, Sandro Gerber, Igor Tadic. – Verwarnungen: 61. Igor Tadic, 64. Simon Imbach, 65. Matthew Dos Santos Mendes, 74. Vitor Hugo Gomes Santos, 84. Eric Baumann – Ausschluss: 75. Igor Tadic.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Baar 1 - SC Schwyz 3:3, Zug 94 II - FC Sursee 0:1, FC Ibach II - FC Hünenberg I 0:0, FC Muotathal - FC Meggen 3:0, SC Cham IV - ESC Erstfeld 0:2, FC Küssnacht a/R 1 - SC Steinhausen 4:2

Tabelle: 1. FC Muotathal 1 Spiel/3 Punkte (3:0). 2. FC Küssnacht a/R 1 1/3 (4:2), 3. ESC Erstfeld 1/3 (2:0), 4. FC Sursee 1/3 (1:0), 5. FC Baar 1 1/1 (3:3), 6. SC Schwyz 1/1 (3:3), 7. FC Ibach II 1/1 (0:0), 8. FC Hünenberg I 1/1 (0:0), 9. Zug 94 II 1/0 (0:1), 10. SC Steinhausen 1/0 (2:4), 11. SC Cham IV 1/0 (0:2), 12. FC Meggen 1/0 (0:3).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des IFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.08.2021 13:48 Uhr.