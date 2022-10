Frauen 2. Liga Küssnacht a/R holt gegen Horw ersten Saisonsieg – Später Siegtreffer durch Isabell Reber Erster Saisonsieg für Küssnacht a/R nach fünf Spielen: Die Mannschaft hat am Donnerstag auswärts beim 2:1 gegen Horw zum ersten Mal drei Punkte geholt. 01.10.2022, 13.54 Uhr

(chm)

Der Siegtreffer für Küssnacht a/R gelang Isabell Reber in der 85. Minute. In der 1. Minute hatte Carmen Aeberhardt Küssnacht a/R in Führung gebracht. Der Ausgleich für Horw fiel in der 13. Minute durch Ramona Heer.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Keine Änderung in der Tabelle für Küssnacht a/R: Mit vier Punkten liegt das Team auf Rang 8. Der erste Sieg der Saison für Küssnacht a/R folgt nach drei Niederlagen und einem Unentschieden.

Küssnacht a/R trifft im nächsten Spiel zuhause auf Team Region Entlebuch (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am Sonntag (2. Oktober) statt (12.00 Uhr, Thermoplan Arena, Weggis).

Für Horw hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sieben Punkten auf Rang 5. Horw hat bisher zweimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Horw geht es in einem Heimspiel gegen FC Sursee (Platz 7) weiter. Die Partie findet am Sonntag (2. Oktober) statt (14.00 Uhr, Seefeld, Horw).

Telegramm: FC Horw - FC Küssnacht a/R 1:2 (1:1) - Seefeld, Horw – Tore: 1. Carmen Aeberhardt 0:1. 13. Ramona Heer 1:1. 85. Isabell Reber 1:2. – Horw: Sarah Bürgi, Katrin Pfandl, Astrid Beeler, Carmela Bernasconi, Ladina Ringeisen, Tiziana Rothenfluh, Ramona Heer, Sabina Odermatt, Fabienne Engel, Kimberly Burch, Paula Barmettler. – Küssnacht a/R: Marina Camenzind, Kayla Schmutz, Melanie Rosenkranz, Yvonne Fässler, Tiffany Stillhart, Alma Stocker, Carmen Aeberhardt, Bianca Kottmeyer, Nina Millat, Isabell Reber, Ramona Barmettler. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 01.10.2022 13:51 Uhr.

