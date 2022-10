Frauen 2. Liga Küssnacht a/R und Sursee teilen sich Punkte Im Spiel zwischen Küssnacht a/R und Sursee gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 2:2 unentschieden. 16.10.2022, 16.51 Uhr

(chm)

Küssnacht a/R geriet zweimal in Rückstand, holte sich aber dank dem Ausgleich in der 78. Minute doch noch einen Punkt.

Das erste Tor der Partie erzielte Sira Hodel für Sursee. In der 5. Minute traf sie zum 1:0. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 38. Minute, als Romy Breedijk für Küssnacht a/R traf. Das Tor von Michelle Kunz in der 50. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Sursee. Für den Ausgleich für Küssnacht a/R zum Schlussresultat von 2:2 war Ramona Barmettler in der 78. Minute besorgt.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Das Unentschieden bedeutet für Küssnacht a/R einen Sprung in der Tabelle.

Mit sechs Punkten liegt das Team auf Rang 6.

Das Team rückt damit einen Platz vor.

Küssnacht a/R hat bisher einmal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Küssnacht a/R geht es daheim gegen FC Adligenswil (Platz 10) weiter. Die Partie findet am 22. Oktober statt (17.30 Uhr, Ebnet, Küssnacht a/R).

Das Unentschieden bringt Sursee in der Tabelle einen Platz nach vorne. Das Team liegt neu mit fünf Punkten auf Rang 8. Sursee hat bisher einmal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Sursee in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team SK Root. Diese Begegnung findet am 22. Oktober statt (20.00 Uhr, Stadion Schlottermilch, Sursee).

Telegramm: FC Küssnacht a/R - FC Sursee 2:2 (1:1) - Thermoplan Arena, Weggis – Tore: 5. Sira Hodel 0:1. 38. Romy Breedijk 1:1. 50. Michelle Kunz 1:2. 78. Ramona Barmettler 2:2. – Küssnacht a/R: Marina Camenzind, Eveline Hummel, Sarah Meyer, Sina Knüsel, Tiffany Stillhart, Alma Stocker, Melanie Rosenkranz, Carmen Aeberhardt, Romy Breedijk, Isabell Reber, Ramona Barmettler. – Sursee: Sabrina Lustenberger, Alisha Wechsler, Sara Mestre Guerreiro, Sandra Kühne, Sarah Gisin, Viviane Schumacher, Eileen Schilliger, Caroline Bregenzer, Sira Hodel, Michelle Kunz, Eline Haller. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.10.2022 16:48 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.