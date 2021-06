3. Liga, Gruppe 2 Küssnacht siegt gegen Adligenswil Küssnacht gewinnt am Samstag zuhause gegen Adligenswil 4:2. 19.06.2021, 23.26 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Küssnacht a/R: Vitor Hugo Gomes Santos brachte seine Mannschaft in der 15. Minute 1:0 in Führung. In der 55. Minute baute der gleiche Vitor Hugo Gomes Santos die Führung für Küssnacht weiter aus. Küssnacht erhöhte in der 60. Minute seine Führung durch Marc Mathis weiter auf 3:0.

Michael Stadler baute in der 70. Minute die Führung für Küssnacht weiter aus (4:0). In der 75. Minute verkleinerte Dominique Lottenbach den Rückstand von Adligenswil auf 1:4. In der 85. Minute sorgte Reto Mattmann noch für Resultatkosmetik für Adligenswil. Er traf zum 2:4-Schlussstand. Der Treffer fiel mittels Penalty.

Bei Küssnacht erhielten Jeffrey Christen (55.), Adin Pasalic (65.) und Elias Ulrich (85.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Adligenswil erhielt: Dominique Lottenbach (75.)

Küssnacht machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 20 Punkten auf Rang 4. Küssnacht hat bisher fünfmal gewonnen, einmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Küssnacht ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt.

Für Adligenswil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit acht Punkten auf Rang 10. Adligenswil hat bisher zweimal gewonnen, siebenmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Adligenswil ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt.

Telegramm: FC Küssnacht 1 - FC Adligenswil 4:2 (1:0) - Luterbach, Küssnacht – Tore: 15. Vitor Hugo Gomes Santos 1:0. 55. Vitor Hugo Gomes Santos 2:0. 60. Marc Mathis 3:0. 70. Michael Stadler 4:0. 75. Dominique Lottenbach 4:1. 85. Reto Mattmann (Penalty) 4:2. – Küssnacht a/R: Jonas Wagner, Sandro Arnold, Elias Ulrich, Adin Pasalic, Simon Reber, Marc Mathis, Michael Stadler, Nicola Landolt, Joel Lieb, Roberto Tarzia, Vitor Hugo Gomes Santos. – Adligenswil: Joshua Von Rotz, Silvan Zeller, Dario Sieber, Mauro Odermatt, Lionel Schmidig, Moritz Hirt, Robin Mach, Reto Mattmann, Raphael Gutzwiller, Dominique Lottenbach, Luc Zimmermann. – Verwarnungen: 55. Jeffrey Christen, 65. Adin Pasalic, 75. Dominique Lottenbach, 85. Elias Ulrich.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Küssnacht 1 - FC Adligenswil 4:2, FC Hitzkirch - ESC Erstfeld 3:4, FC Hergiswil II - FC Ebikon I 1:4, FC Rothenburg - FC Horw 2:1

Tabelle: 1. FC Rothenburg 22 Spiele/30 Punkte (36:19). 2. FC Ebikon I 22/25 (33:17), 3. ESC Erstfeld 22/23 (30:22), 4. FC Küssnacht 1 22/20 (28:14), 5. SC Buochs 22/18 (20:25), 6. FC Horw 22/17 (32:19), 7. FC Hitzkirch 22/16 (30:26), 8. FC Meggen 22/12 (22:26), 9. FC Hergiswil II 22/10 (21:40), 10. FC Adligenswil 22/8 (19:29), 11. FC Alpnach 22/5 (13:22), 12. Hildisrieder SV 22/3 (11:36).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des IFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.06.2021 23:23 Uhr.