2. Liga Last-Minute-Goal von Abrahan Blättler bringt Luzerner SC Unentschieden gegen Rothenburg Im Spiel zwischen Rothenburg und Luzerner SC gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 1:1 unentschieden. 27.09.2021, 22.41 Uhr

Bereits in der ersten Viertelstunde erzielte Rothenburg die Führung. Torschütze in der 12. Minute war Pietro Di Berardino. Der Ausgleich fiel erst in der Nachspielzeit: Abrahan Blättler traf in der 93. Minute für Rothenburg zum Ausgleich.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Luzerner SC kassierte vier gelbe Karten. Bei Rothenburg erhielten Davide Di Berardino (58.) und Erich Schnider (85.) eine gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Rothenburg zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 1.4 Tore pro Partie (Rang 2).

Die Tabellensituation bleibt für Rothenburg unverändert. Das Team liegt mit neun Punkten auf Rang 8. Rothenburg hat bisher zweimal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Rothenburg daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Sempach. Das Spiel findet am 2. Oktober statt (17.00 Uhr, Chärnsmatt, Rothenburg).

Für Luzerner SC hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 14 Punkten auf Rang 3. Luzerner SC hat bisher viermal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Luzerner SC geht es zuhause gegen FC Willisau (Platz 7) weiter. Diese Begegnung findet am 2. Oktober statt (18.00 Uhr, Hubelmatt, Luzern).

Telegramm: FC Rothenburg - Luzerner SC 1:1 (1:0) - Chärnsmatt, Rothenburg – Tore: 12. Pietro Di Berardino (Penalty) 1:0.93. Abrahan Blättler 1:1. – Rothenburg: João Pedro Da Silva Lopes, Nino Kiser, Adrian Fries, Oliver Schöpfer, Jan Portmann, Yves Zurkirchen, Pietro Di Berardino, Nicolas Loser, Patrick Lingg, Davide Di Berardino, Matteo Di Berardino. – Luzerner SC: Demir Spahiu, Erdem Yalcin, Ivan Procopio, Samuel Rodrigues Esteves, Enis Januzaj, Dardan Krasniqi, Emanuell Sakica, Mateo Peric, Eduard Qupi, Arben Balaj, Abrahan Blättler. – Verwarnungen: 40. Samuel Rodrigues Esteves, 58. Davide Di Berardino, 64. Gurbet Huruglica, 66. Enis Januzaj, 85. Erich Schnider, 90. Grigorios Karagiorgos.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Aegeri - SC Emmen 3:2, FC Stans - FC Hochdorf 3:3, FC Sempach - FC Sarnen 4:3, FC Littau - FC Altdorf 3:0, FC Sins - SC Obergeissenstein 3:1, FC Rothenburg - Luzerner SC 1:1

Tabelle: 1. SC Cham II 6 Spiele/15 Punkte (18:9). 2. FC Sempach 7/15 (19:10), 3. Luzerner SC 7/14 (17:13), 4. SC Emmen 7/13 (15:9), 5. FC Sins 7/12 (12:11), 6. FC Hochdorf 7/11 (17:14), 7. FC Willisau 6/9 (8:9), 8. FC Rothenburg 7/9 (9:10), 9. FC Littau 7/9 (14:13), 10. SC Obergeissenstein 7/8 (8:13), 11. FC Altdorf 7/7 (11:15), 12. FC Aegeri 7/7 (10:17), 13. FC Sarnen 7/4 (9:15), 14. FC Stans 7/3 (7:16).

