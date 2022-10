2. Liga Last-Minute-Goal von Daniel Rohrer bringt Sarnen Unentschieden gegen Sempach 1:1 lautet das Resultat zwischen Sarnen und Sempach. Die Teams teilen sich die Punkte. 02.10.2022, 15.41 Uhr

(chm)

Erst in den allerletzten Minuten fielen in dieser Partie die Tore. Severin Emmenegger traf in der 86. Minute zum 0:1. Nur gerade zwei Minuten später (88.) schaffte Sarnen den Ausgleich, als Daniel Rohrer erfolgreich war.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Sempach erhielten Adrian Schnider (80.), Noel Schmid (88.) und Simon Eberle (94.) eine gelbe Karte. Sarnen blieb ohne Karte.

Mit dem Unentschieden macht Sarnen ein Plätze gut in der Tabelle und liegt neu mit sieben Punkten auf Rang 11. Sarnen hat bisher zweimal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Sarnen trifft im nächsten Spiel auswärts auf SC Obergeissenstein (Platz 14). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 8. Oktober statt (18.00 Uhr, Wartegg, Luzern).

Für Sempach hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 5. Sempach hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Sempach spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Altdorf (Platz 8). Diese Begegnung findet am 8. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportanlage Seeland, Sempach).

Telegramm: FC Sarnen - FC Sempach 1:1 (0:0) - Seefeld, Sarnen – Tore: 86. Severin Emmenegger 0:1. 88. Daniel Rohrer 1:1. – Sarnen: Nino Fanger, Jason Kuhn, Anto Brnic, Marco Schmidlin, Livio Wirz, Jan Wallimann, Mauriz von Ah, Aurel Bode, Ruben Alexandre Dos Santos Urbano, Nedal Ahmad, Daniel Rohrer. – Sempach: Noel Schmid, Kevin Schnider, Sharon Trüssel, Simon Eberle, Luca Cipolla, Michael Fölmli, Adrian Schnider, Tim Tampe, Luca Bühler, Valmir Tola, Elia Risi. – Verwarnungen: 80. Adrian Schnider, 88. Noel Schmid, 94. Simon Eberle.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.10.2022 15:38 Uhr.

