3. Liga, Gruppe 2 Last-Minute-Goal von Emre Dincer bringt Rothenburg Unentschieden gegen Ebikon Das Resultat zwischen Ebikon und Rothenburg lautet 3:3. Für beide Teams war es das zweite Spiel der Saison. 28.08.2022, 05.43 Uhr

(chm)

Beide Teams gingen im Spiel einmal in Führung. Den Ausgleich zum 3:3 schaffte Rothenburg in der 87. Minute.

Ebikon war zwischenzeitlich mit 3:1 (69. Minute) in Führung, konnte den Vorsprung aber nicht über die Runden bringen.

In der 41. Minute erzielte Eloy Manuel Aneas Barrios für Ebikon die 2:1-Führung. Ebikon baute in der 69. Minute die Führung weiter aus: Torschütze war erneut Eloy Manuel Aneas Barrios. In der 74. Minute gelang Rothenburg (Yasha Schmid) der Anschlusstreffer (2:3). Kurz vor Schluss, in der 87. Minute, traf Emre Dincer für Rothenburg zum 3:3-Ausgleich.

Auch Rothenburg war im Spiel zeitweise vorne gelegen, nämlich 1:0 (26. Minute).

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Ebikon sah Burhan Dugan (58.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Ebikon weitere vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Rothenburg für Jan Portmann (77.) und Livio Kauer (93.).

Nach dem zweiten Spiel steht Ebikon auf dem achten Rang. Ebikon spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Hitzkirch (Platz 4). Diese Begegnung findet am 4. September statt (14.00 Uhr, Sportplatz Hegler, Hitzkirch).

In der Tabelle steht Rothenburg nach dem zweiten Spiel auf Rang 1. Für Rothenburg geht es daheim gegen SK Root (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 4. September (14.00 Uhr, Chärnsmatt, Rothenburg).

Telegramm: FC Ebikon I - FC Rothenburg 3:3 (2:1) - Risch, Ebikon – Tore: 26. Yves Zurkirchen 0:1. 28. Manuel Ordonez 1:1. 41. Eloy Manuel Aneas Barrios 2:1. 69. Eloy Manuel Aneas Barrios 3:1. 74. Yasha Schmid 3:2. 87. Emre Dincer 3:3. – Ebikon: Fabio Fries, Nils Kaufmann, Manuel Troxler, Simon Hafen, Fabio Da Fonte Pais, Lars Ming, Manuel Ordonez, Renato Roth, Arjan Ganaj, Burhan Dugan, Eloy Manuel Aneas Barrios. – Rothenburg: Alessandro Marelli, Luca Martin, Adrian Fries, Norman Williner, Jan Portmann, Noe Durand, Pietro Di Berardino, Livio Kauer, Matteo Di Berardino, Yves Zurkirchen, Yasha Schmid. – Verwarnungen: 54. Burhan Dugan, 58. Renato Roth, 77. Jan Portmann, 78. Nevin Sidler, 93. Livio Kauer, 93. Sinan Said – Ausschluss: 58. Burhan Dugan.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 28.08.2022 05:40 Uhr.