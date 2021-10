Frauen 2. Liga Last-Minute-Goal von Janine Dubach bringt Willisau Unentschieden gegen Küssnacht a/R Je ein Punkt für Küssnacht a/R und Willisau: Die Teams trennen sich 2:2 26.10.2021, 07.17 Uhr

(chm)

Zweimal legte Küssnacht a/R vor, zweimal glich Willisau aus. So teilten sich die Teams die Punkte.

Amanda Reimer eröffnete in der 5. Minute das Skore, als sie für Küssnacht a/R das 1:0 markierte. Durch Penalty kam es in der 36. Minute zum Ausgleich für Willisau. Janine Dubach verwandelte erfolgreich. In der 55. Minute war es an Nina Millat, Küssnacht a/R 2:1 in Führung zu bringen.

Janine Dubach sorgte in den letzten Minuten noch für den 2:2-Ausgleich für Willisau. Sie traf in der 85. Minute.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Corina Sidler von Willisau erhielt in der 65. Minute die gelbe Karte.

Die Tabellensituation bleibt für Küssnacht a/R unverändert. Neun Punkte bedeuten Rang 7. Küssnacht a/R hat bisher zweimal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Küssnacht a/R spielt zum nächsten Mal zuhause gegen Team Region Entlebuch (Platz 9). Das Spiel findet am 31. Oktober statt (14.15 Uhr, Luterbach, Küssnacht a/R).

Nach dem Unentschieden büsst Willisau in der Tabelle ein und liegt neu mit 17 Punkten auf Rang 5. Es verliert einen Platz. Willisau hat bisher fünfmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Willisau tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von SG Stans-Engelberg an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Das Spiel findet am 31. Oktober statt (13.00 Uhr, Sportzentrum Schlossfeld, Willisau).

Telegramm: FC Küssnacht a/R - FC Willisau 2:2 (1:1) - Luterbach, Küssnacht a/R – Tore: 5. Amanda Reimer 1:0. 36. Janine Dubach (Penalty) 1:1.55. Nina Millat 2:1. 85. Janine Dubach 2:2. – Küssnacht a/R: Severine Jolidon, Sarah Meyer, Sina Knüsel, Stella Kenel, Selina Pirker, Jaël Hurschler, Claudia Lourenco Rodrigues, Melanie Rosenkranz, Alma Stocker, Amanda Reimer, Luana Hongler. – Willisau: Andrea Ambühl, Vera Emmenegger, Sofie Merz, Emanuella Mirakaj, Corina Sidler, Katja Birrer, Laura Spiess, Sina Schürmann, Lara Suppiger, Nadja Egli, Janine Dubach. – Verwarnungen: 65. Corina Sidler.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 2. Liga: SC Nebikon - FC Luzern Frauen 2 3:5, FC Küssnacht a/R - FC Willisau 2:2, Team Uri Frauen I - SG Stans-Engelberg 3:0, FC Adligenswil - FC Lugano Femminile II 1:4

Tabelle: 1. SK Root 9 Spiele/22 Punkte (24:13). 2. SG Stans-Engelberg 9/22 (34:8), 3. Team Uri Frauen I 9/21 (32:7), 4. FC Luzern Frauen 2 9/18 (21:10), 5. FC Willisau 9/17 (18:13), 6. FC Horw 9/16 (17:25), 7. FC Küssnacht a/R 9/9 (10:20), 8. FC Lugano Femminile II 9/9 (15:16), 9. Team Region Entlebuch 9/8 (11:27), 10. FC Kickers Luzern 9/7 (11:15), 11. FC Adligenswil 9/3 (8:25), 12. SC Nebikon 9/1 (12:34).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.10.2021 07:14 Uhr.