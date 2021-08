3. Liga, Gruppe 1 Last-Minute-Goal von Leonard Reci bringt Baar Unentschieden gegen Schwyz im Auftaktspiel Zum Saisonauftakt spielen Baar und Schwyz 3:3 unentschieden. 22.08.2021, 15.01 Uhr

(chm)

Beide Teams gingen im Spiel einmal in Führung. Den Ausgleich zum 3:3 schaffte Baar in der 98. Minute.

Schwyz war zwischenzeitlich mit 3:1 (79. Minute) in Führung, konnte den Vorsprung aber nicht über die Runden bringen.

In der 73. Minute erzielte Manuel Ulrich für Schwyz die 2:1-Führung. Sechs Minuten dauerte es, ehe Manuel Ulrich erneut erfolgreich war. Er traf in der 79. Minute zum 3:1 für Schwyz. Leonard Reci sorgte in der 83. Minute für Baar für den Anschlusstreffer zum 2:3. Für den späten Ausgleich für Baar sorgte Leonard Reci, der in der 98. Minute das Tor zum 3:3 erzielte. Für ihn war es das dritte Tor des Spiels.

Auch Baar war im Spiel zeitweise vorne gelegen, nämlich 1:0 (11. Minute).

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Schwyz sah Manuel Ulrich (96.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Manuel Ulrich (24.) und Fabian Schleiss (46.). Gelbe Karten gab es bei Baar für Giordan Martino (79.), Tim Müller (85.) und Gabriel Can (95.).

Nach dem ersten Spiel steht Baar auf dem fünften Rang. Das nächste Spiel trägt Baar auswärts gegen das stark gestartete Team FC Küssnacht a/R 1 aus. Die Partie findet am 29. August statt (16.00 Uhr, Luterbach, Küssnacht a/R).

Nach dem ersten Spiel steht Schwyz auf dem sechsten Rang. Das nächste Spiel trägt Schwyz in einem Heimspiel gegen das stark gestartete Team FC Muotathal aus. Die Partie findet am 29. August statt (15.00 Uhr, Tschaibrunnen, Schwyz).

Telegramm: FC Baar 1 - SC Schwyz 3:3 (1:1) - Fussballanlage Lättich, Baar – Tore: 11. Leonard Reci 1:0. 32. Jonas Steiner 1:1. 73. Manuel Ulrich 1:2. 79. Manuel Ulrich 1:3. 83. Leonard Reci 2:3. 98. Leonard Reci 3:3. – Baar: Nils Bruhnsen, Danilo Manuel Santos Felix, Diego Messina, Damjan Veljkovic, Jon Fritsche, Daniel Dietrich, Lukas Bulut, Giordan Martino, Leonard Reci, Daniel Marquez, Kreshnik Nurcaj. – Schwyz: Kevin Dudle, Mauro Betschart, Patrick Kistler, Steven Stalder, Simon Ulrich, Manuel Gisler, Ramon Betschart, Manuel Ulrich, Demian Siegwart, Simon Betschart, Jonas Steiner. – Verwarnungen: 24. Manuel Ulrich, 46. Fabian Schleiss, 79. Giordan Martino, 85. Tim Müller, 95. Gabriel Can – Ausschluss: 96. Manuel Ulrich.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Baar 1 - SC Schwyz 3:3, Zug 94 II - FC Sursee 0:1, FC Ibach II - FC Hünenberg I 0:0, FC Muotathal - FC Meggen 3:0, SC Cham IV - ESC Erstfeld 0:2, FC Küssnacht a/R 1 - SC Steinhausen 4:2

Tabelle: 1. FC Muotathal 1 Spiel/3 Punkte (3:0). 2. FC Küssnacht a/R 1 1/3 (4:2), 3. ESC Erstfeld 1/3 (2:0), 4. FC Sursee 1/3 (1:0), 5. FC Baar 1 1/1 (3:3), 6. SC Schwyz 1/1 (3:3), 7. FC Ibach II 1/1 (0:0), 8. FC Hünenberg I 1/1 (0:0), 9. Zug 94 II 1/0 (0:1), 10. SC Steinhausen 1/0 (2:4), 11. SC Cham IV 1/0 (0:2), 12. FC Meggen 1/0 (0:3).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des IFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.08.2021 14:58 Uhr.