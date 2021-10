4. Liga, Gruppe 1 Last-Minute-Goal von Leonat Hoxha bringt Steinhausen Unentschieden gegen Rotkreuz 2:2 lautet das Resultat zwischen Steinhausen und Rotkreuz. Die Teams teilen sich die Punkte. 03.10.2021, 00.37 Uhr

(chm)

Zweimal legte Rotkreuz vor, zweimal glich Steinhausen aus. So teilten sich die Teams die Punkte.

Das erste Tor der Partie fiel für Rotkreuz: Yves Jarczyk brachte seine Mannschaft in der 39. Minute 1:0 in Führung. Steinhausen glich in der 73. Minute durch Aaron Milone aus. Dimitri Zülle traf in der 74. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Rotkreuz. Für den späten Ausgleich für Steinhausen sorgte Leonat Hoxha, der in der 84. Minute das Tor zum 2:2 erzielte.

Gelbe Karten gab es bei Rotkreuz für Ronny Schilter (66.), Navajeevan Thavarajah (72.) und Yannik Huwiler (86.). Eine Verwarnung gab es für Steinhausen, nämlich für Enis Kurtaran (3.).

Kein Team schiesst mehr Tore pro Spiel in der Gruppe als Steinhausen: Die total 17 Tore in sechs Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.8 Toren pro Match.

Nach dem Unentschieden verliert Steinhausen einen Platz in der Tabelle und liegt neu mit zwölf Punkten auf Rang 3. Steinhausen hat bisher dreimal gewonnen, nie verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Steinhausen geht es in einem Auswärtsspiel gegen Weggiser SC (Platz 5) weiter. Diese Begegnung findet am 9. Oktober statt (16.30 Uhr, Thermoplan Arena, Weggis).

Nach dem Unentschieden büsst Rotkreuz in der Tabelle ein und liegt neu mit acht Punkten auf Rang 7. Es verliert einen Platz. Rotkreuz hat je zweimal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Rotkreuz tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Schattdorf an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Diese Begegnung findet am 9. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportpark Rotkreuz, Rotkreuz).

Telegramm: SC Steinhausen - FC Rotkreuz II 2:2 (0:1) - Eschfeld, Steinhausen – Tore: 39. Yves Jarczyk 0:1. 73. Aaron Milone 1:1. 74. Dimitri Zülle 1:2. 84. Leonat Hoxha 2:2. – Steinhausen: Marco Thoma, Gianni Mesko, Arbër Hoxha, Kevin Schlumpf, Cyrill Hofer, Kristian Kovac, Luca Betschart, Johannes Georg Dentler, Leonat Hoxha, Ryan Price, Michele Marano. – Rotkreuz: Colin Bucheli, Navajeevan Thavarajah, Ronny Schilter, Timo Huwiler, Yannik Huwiler, Denis Portmann, Dimitri Zülle, Yves Jarczyk, Marco Sidler, Cédric Schneider, Stijn Van Gool. – Verwarnungen: 3. Enis Kurtaran, 66. Ronny Schilter, 72. Navajeevan Thavarajah, 86. Yannik Huwiler.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 1: SC Menzingen - Weggiser SC 1:4, FC Schattdorf - FC Brunnen 5:2, SC Steinhausen - FC Rotkreuz II 2:2

Tabelle: 1. FC Schattdorf 6 Spiele/13 Punkte (17:6). 2. FC Aegeri 2 6/13 (17:12), 3. SC Steinhausen 6/12 (17:7), 4. FC Brunnen 6/9 (14:15), 5. Weggiser SC 6/9 (14:10), 6. SC Cham III 6/9 (16:18), 7. FC Rotkreuz II 6/8 (12:15), 8. SC Menzingen 6/7 (9:12), 9. SC Goldau III 5/3 (6:12), 10. FC Walchwil 5/0 (4:19).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.10.2021 00:34 Uhr.