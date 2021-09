4. Liga, Gruppe 1 Last-Minute-Goal von Luca Betschart bringt Steinhausen Unentschieden gegen Schattdorf 2:2 lautet das Resultat zwischen Steinhausen und Schattdorf. Die Teams teilen sich die Punkte. 26.09.2021, 01.09 Uhr

(chm)

Zweimal ging Schattdorf in Führung. Doch Steinhausen schaffte jeweils den Ausgleich.

Das Skore eröffnete Robin Lindauer in der 60. Minute. Er traf für Schattdorf zum 1:0. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 72. Minute, als Leonat Hoxha für Steinhausen traf. Simon Muoser brachte Schattdorf 2:1 in Führung (86. Minute). Doch die Führung währte nur kurz. Luca Betschart sorgte nur drei Minuten später für den Ausgleich zum 2:2 für Steinhausen.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Schattdorf erhielten Mike Gamma (29.) und Aktug Demiroglu (82.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Steinhausen, nämlich für Kevin Schlumpf (86.).

Steinhausen schiesst am meisten Tore in seiner Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 3 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach fünf Spielen, in denen die Offensive 15 Tore erzielte.

Steinhausen bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Elf Punkte bedeuten Rang 2. Steinhausen hat bisher dreimal gewonnen, nie verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Steinhausen spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Rotkreuz II (Platz 5). Die Partie findet am 2. Oktober statt (19.30 Uhr, Eschfeld, Steinhausen).

Für Schattdorf hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zehn Punkten auf Rang 3. Schattdorf hat bisher dreimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Schattdorf in einem Heimspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Brunnen (Platz 4) zu tun. Die Partie findet am 2. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportplatz Grüner Wald, Schattdorf).

Telegramm: SC Steinhausen - FC Schattdorf 2:2 (0:0) - Eschfeld, Steinhausen – Tore: 60. Robin Lindauer 0:1. 72. Leonat Hoxha 1:1. 86. Simon Muoser 1:2. 89. Luca Betschart 2:2. – Steinhausen: Michèle Mollo, Gianni Mesko, Arbër Hoxha, Kevin Schlumpf, Cyrill Hofer, Marco Salza, Ryan Price, Leonat Hoxha, Luca Betschart, Michele Marano, Sandro Gschwend. – Schattdorf: Kay Schillig, Alessio Montaquila, Tim Häfliger, Joel Baumann, Pascal Schuler, Robin Lindauer, Christian Gisler, Mike Gamma, Simon Muoser, Patrick Gamma, Sandro Hauke. – Verwarnungen: 29. Mike Gamma, 82. Aktug Demiroglu, 86. Kevin Schlumpf.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 1: FC Rotkreuz II - SC Menzingen 1:3, SC Steinhausen - FC Schattdorf 2:2, Weggiser SC - FC Walchwil 3:1, SC Goldau III - SC Cham III 2:1

Tabelle: 1. FC Aegeri 2 5 Spiele/13 Punkte (14:7). 2. SC Steinhausen 5/11 (15:5), 3. FC Schattdorf 5/10 (12:4), 4. FC Brunnen 5/9 (12:10), 5. FC Rotkreuz II 5/7 (10:13), 6. SC Menzingen 5/7 (8:8), 7. Weggiser SC 5/6 (10:9), 8. SC Cham III 5/6 (11:15), 9. SC Goldau III 5/3 (6:12), 10. FC Walchwil 5/0 (4:19).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.09.2021 01:05 Uhr.