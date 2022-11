2. Liga Last-Minute-Goal von Rafael Gomes Machado bringt Sempach Unentschieden gegen Horw Je ein Punkt für Horw und Sempach: Die Teams trennen sich 2:2 06.11.2022, 22.55 Uhr

Sempach lag zwar über weite Strecken des Spiels (78 Minuten) im Rückstand, rettete aber doch noch einen Punkt.

Durch Tore von Marco Mangold und Sydney Lechner ging Horw bis in die 39. Spielminute 2:0 in Führung. Allerdings wusste Sempach darauf zu reagieren: Zunächst gelang Luca Bühler in der 56. Minute der Anschlusstreffer, Rafael Gomes Machado sorgte schliesslich für den Ausgleich (84.).

Bei Sempach erhielten Tim Tampe (48.), Kevin Schnider (89.) und Luca Cipolla (94.) eine gelbe Karte. Bei Horw erhielten Daniel Blum (29.) und Florian Fallegger (66.) eine gelbe Karte.

Keine Änderung in der Tabelle für Horw: Das Team liegt mit 17 Punkten auf Rang 7. Horw hat bisher fünfmal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Horw zuhause mit SC Obergeissenstein (Rang 14) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 11. März statt (18.00 Uhr, Seefeld, Horw).

Für Sempach hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 19 Punkten auf Rang 4. Sempach hat bisher fünfmal gewonnen, viermal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Sempach in einem Auswärtsspiel mit FC Littau (Platz 13) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 11. März (18.00 Uhr, Ruopigen, Littau).

Telegramm: FC Horw - FC Sempach 2:2 (2:0) - Seefeld, Horw – Tore: 6. Marco Mangold 1:0. 39. Sydney Lechner 2:0. 56. Luca Bühler 2:1. 84. Rafael Gomes Machado 2:2. – Horw: Matthias Minder, Sydney Lechner, Marco Mangold, Nico Kaufmann, Marco Kistler, Fabio Lötscher, Olivier Kleiner, Daniel Blum, Timo Schmid, Jason Fuhrer, Lars Unternährer. – Sempach: Noel Schmid, Adrian Schnider, Jonas Zust, Nico Schmid, Luca Cipolla, Sharon Trüssel, Rafael Gomes Machado, Tim Tampe, Michael Fölmli, Luca Bühler, Severin Emmenegger. – Verwarnungen: 29. Daniel Blum, 48. Tim Tampe, 66. Florian Fallegger, 89. Kevin Schnider, 94. Luca Cipolla.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Tabelle

