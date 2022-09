3. Liga, Gruppe 2 Last-Minute-Goal von Stefan Petkovic bringt Kriens Unentschieden gegen Südstern Sechs Tore sind zwischen Südstern und Kriens gefallen. Einen Sieger gab es beim 3:3 jedoch nicht. 05.09.2022, 00.40 Uhr

(chm)

Bis zur 63. Minute ging Südstern deutlich in Führung, nämlich 3:1. Die Treffer erzielte(.) william Spaniol (23., 63.) und Isan Miranda Alfonso (39.). Für Kriens erfolgreich war bis dahin Tiago Teixeira Azevedo (34.).

Der Anschlusstreffer für Kriens zum 2:3 kam in der 79. Minute. Verantwortlich dafür war Stefan Petkovic. Kurz vor Schluss, in der 93. Minute, traf Stefan Petkovic für Kriens zum 3:3-Ausgleich. Er traf damit bereits zum zweiten Mal in der Partie.

Im Spiel gab es total zwölf Karten. Sieben gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Südstern. Fünf gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Kriens.

Unverändert liegt Südstern auf Rang 7. Das Team hat drei Punkte. Südstern hat bisher nur unentschieden gespielt, und zwar dreimal.

Im nächsten Spiel kriegt es Südstern auf fremdem Terrain mit seinem Tabellennachbarn FC Kickers Luzern (Platz 6) zu tun. Diese Begegnung findet am Freitag (9. September) statt (20.15 Uhr, Sportplatz Tribschen, Luzern).

In der Tabelle verbessert sich Kriens von Rang 6 auf 5. Das Team hat vier Punkte. Kriens hat je einmal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Kriens tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Rothenburg an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am 11. September statt (16.30 Uhr, Sportanlage Kleinfeld, Kriens).

Telegramm: FC Südstern - SC Kriens II 3:3 (2:1) - Grenzhof, Luzern – Tore: 23. William Spaniol 1:0. 34. Tiago Teixeira Azevedo (Penalty) 1:1.39. Isan Miranda Alfonso 2:1. 63. William Spaniol (Penalty) 3:1.79. Stefan Petkovic 3:2. 93. Stefan Petkovic 3:3. – Südstern: Renato Pereira Da Silva, Lamin Dampha, Vinicios Luiz Alcantara Vieira, Tiago Dacas, Sezgin Fetija, Felipe Burkhardt Batista, Isan Miranda Alfonso, William Spaniol, Marcelo Augusto Nabil dos Anjos, Welligton Rodrigues Alves, Damion Dwight Hudson. – Kriens: Joel Russo, Loris Lukaj, Leonardo Ignatov, Mike Amrhein, Marsell Dedaj, Tiago Teixeira Azevedo, Gianluca Autino, Jannik Nikaj, Luka Ignjatovic, Stefan Petkovic, Baye Dame Thiam. – Verwarnungen: 28. Marsell Dedaj, 31. Sezgin Fetija, 34. Felipe Burkhardt Batista, 42. Jannik Nikaj, 47. William Spaniol, 48. Matteo Wicki, 81. Welligton Rodrigues Alves, 81. Marcelo Luis Alcantara, 88. Baye Dame Thiam, 88. Samuel Pfister, 88. Tiago Dacas, 90. Rui Miguel Peixoto Coutinho.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

