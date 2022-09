4. Liga, Gruppe 1 Last-Minute-Goal von Stijn Van Gool bringt Rotkreuz Unentschieden gegen Weggis 2:2 lautet das Resultat zwischen Weggis und Rotkreuz. Die Teams teilen sich die Punkte. 27.09.2022, 09.34 Uhr

(chm)

Erst in allerletzter Minute sicherte sich Rotkreuz einen Punkt, als Stijn Van Gool in der 85. Minute zum 2:2 traf. Dabei hatte das Spiel gut angefangen für Rotkreuz: Zuvor hatte Balu Ndoy Bokanga sein Team per Elfmeter in der 4. Minute zur 1:0-Führung geschossen. Gleichstand stellte Patrick Hegglin durch seinen Treffer für Weggis in der 21. Minute her. Das Tor von Flavio Duschan in der 50. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Weggis.

Bei Rotkreuz gab es vier gelbe Karten. Die einzige gelbe Karte bei Weggis erhielt: Patrick Hegglin (78.)

Das Unentschieden bedeutet für Weggis einen Sprung in der Tabelle.

Mit sieben Punkten liegt das Team auf Rang 4.

Das ist eine Verbesserung um einen Platz.

Weggis hat bisher zweimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Weggis auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zehntplatzierte SC Goldau III. Diese Begegnung findet am 1. Oktober statt (20.15 Uhr, Schul).

Für Rotkreuz hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 2. Rotkreuz hat bisher dreimal gewonnen, nie verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Rotkreuz geht es zuhause gegen ESC Erstfeld (Platz 5) weiter. Das Spiel findet am 1. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportpark/Dorfmatt Rotkreuz, Rotkreuz).

Telegramm: Weggiser SC - FC Rotkreuz II 2:2 (1:1) - Thermoplan Arena, Weggis – Tore: 4. Balu Ndoy Bokanga (Penalty) 0:1.21. Patrick Hegglin 1:1. 50. Flavio Duschan 2:1. 85. Stijn Van Gool 2:2. – Weggis: Oskar Erik Pfaff, Joel Gloggner, Jonas Bortoluzzi, Luca Kron, Joel Comes Machado, Cyrill Baggenstos, Jerome Abächerli, Patrick Hegglin, Gabriell Mataj, Luigj Nrecaj, Flavio Duschan. – Rotkreuz: Colin Bucheli, Navajeevan Thavarajah, Marco Sidler, Adrian Schneider, Cédric Schneider, Dimitri Zülle, Stijn Van Gool, Ahmed Abduqadir, Ilaz Hyseni, Balu Ndoy Bokanga, Qendrim Aliji. – Verwarnungen: 37. Petrit Hyseni, 37. Mirza Krizevac, 62. Stijn Van Gool, 77. Ilaz Hyseni, 78. Patrick Hegglin.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.09.2022 09:31 Uhr.

