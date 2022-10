4. Liga, Gruppe 1 Last-Minute-Goal von Yannik Huwiler bringt Rotkreuz Unentschieden gegen Schattdorf Das Resultat im Spiel zwischen Schattdorf und Rotkreuz lautet 2:2. 08.10.2022, 22.54 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Livio Gisler in der 21. Minute. Er traf für Schattdorf zum 1:0. Durch ein Eigentor (Marco Sidler) erhöhte sich die Führung für Schattdorf in der 26. Minute auf 2:0. Ilaz Hyseni sorgte in der 71. Minute für Rotkreuz für den Anschlusstreffer zum 1:2. In der 86. Minute traf Yannik Huwiler für Rotkreuz zum 2:2-Ausgleich.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Rotkreuz für Ilaz Hyseni (49.), Navajeevan Thavarajah (65.) und Alen Krizevac (78.). Keine einzige Karte erhielt Schattdorf.

Mit dem Unentschieden macht Schattdorf ein Plätze gut in der Tabelle und liegt neu mit sieben Punkten auf Rang 8. Schattdorf hat bisher zweimal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Schattdorf trifft im nächsten Spiel auswärts auf SC Goldau III (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 15. Oktober statt (20.15 Uhr, Schul).

Rotkreuz bleibt trotz dem Unentschieden auf dem ersten Platz. Das Team hat nunmehr 15 Punkte. Rotkreuz hat bisher viermal gewonnen, nie verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Rotkreuz in einem Heimspiel mit SC Menzingen (Platz 9) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 15. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportpark/Dorfmatt Rotkreuz, Rotkreuz).

Telegramm: FC Schattdorf - FC Rotkreuz II 2:2 (2:0) - Sportplatz Grüner Wald, Schattdorf – Tore: 21. Livio Gisler 1:0. 26. Eigentor (Marco Sidler) 2:0.71. Ilaz Hyseni 2:1. 86. Yannik Huwiler 2:2. – Schattdorf: Fabio Moser, Alessio Montaquila, Sandro Imbach, Simon Muoser, Aurin Camenisch, Nicolas Mahrow, Nick Häusler, Michael Arnold, Cedric Aschwanden, Patrick Gamma, Livio Gisler. – Rotkreuz: Colin Bucheli, Mattia Palatucci, Navajeevan Thavarajah, Marco Sidler, Cédric Schneider, Dimitri Zülle, Denis Portmann, Ilaz Hyseni, Yannik Huwiler, Fabio Stäubli, Colin Hausheer. – Verwarnungen: 49. Ilaz Hyseni, 65. Navajeevan Thavarajah, 78. Alen Krizevac.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Datenstand: 08.10.2022 22:39 Uhr.

