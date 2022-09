3. Liga, Gruppe 3 Liberat Gashi führt Altbüron-Grossdietwil mit drei Toren zum Sieg gegen Escholzmatt-Marbach Sieg für den Tabellenfünften: Altbüron-Grossdietwil lässt am Donnerstag zuhause beim 5:0 gegen Escholzmatt-Marbach (Rang 11) nichts anbrennen. 01.09.2022, 23.24 Uhr

(chm)

Liberat Gashi brachte Altbüron-Grossdietwil 1:0 in Führung (34. Minute). Erneut Liberat Gashi traf in der 37. Minute auch zum 2:0 für Altbüron-Grossdietwil kilian Affentrager baute in der 48. Minute die Führung für Altbüron-Grossdietwil weiter aus (3:0).

Altbüron-Grossdietwil erhöhte in der 61. Minute seine Führung erneut durch Liberat Gashi weiter auf 4:0. Das letzte Tor der Partie erzielte Concorde Nyaminani, der in der 76. Minute die Führung für Altbüron-Grossdietwil auf 5:0 ausbaute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Defensive hat Altbüron-Grossdietwil in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 1 Tore zu pro Spiel zu. Die Offensive belegt mit 8 geschossenen Toren Rang 1.

Die Abwehr von Escholzmatt-Marbach kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3.3 (Rang 12).

Altbüron-Grossdietwil verbessert sich in der Tabelle von Rang 5 auf 3. Das Team hat sechs Punkte. Altbüron-Grossdietwil hat bisher zweimal gewonnen und einmal verloren.

Im nächsten Spiel trifft Altbüron-Grossdietwil auf fremdem Terrain auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das neuntplatzierte FC Wolhusen. Das Spiel findet am 11. September statt (14.00 Uhr, Blindei, Wolhusen).

In der Tabelle liegt Escholzmatt-Marbach weiterhin auf Rang 11. Das Team hat einen Punkt. Für Escholzmatt-Marbach ist es bereits die zweite Niederlage der laufenden Saison. Ein Spiel von Escholzmatt-Marbach ging unentschieden aus.

Mit dem viertplatzierten FC Grosswangen-Ettiswil kriegt es Escholzmatt-Marbach als nächstes daheim mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am 11. September statt (14.00 Uhr, Sportplatz Ebnet, Escholzmatt).

Telegramm: FC Altbüron-Grossdietwil - FC Escholzmatt-Marbach 5:0 (2:0) - Aengelgehr, Altbüron – Tore: 34. Liberat Gashi 1:0. 37. Liberat Gashi 2:0. 48. Kilian Affentrager 3:0. 61. Liberat Gashi 4:0. 76. Concorde Nyaminani 5:0. – Altbüron-Grossdietwil: Armend Tarashaj, Lukas Imbach, Kilian Affentrager, Louis Geiser, Sven Geiser, Flavio Peter, Sandro Huwiler, Rouven Corti, Eliess Rölli, Endrit Tarashaj, Liberat Gashi. – Escholzmatt-Marbach: Ian Glanzmann, Jonas Thalmann, Oliver Knüsel, Bobi Johannes Dogdu, Thomas Niederberger, Jason Schöpfer, Maran Mohanarangan, Marvin Greil, Marc Schmid, Oliver Greil, Dario Doppmann. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

