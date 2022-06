Frauen 3. Liga Linda Krienbühl führt Menzingen mit drei Toren zum Sieg gegen Baar Baar lag gegen Menzingen deutlich vorne, nämlich 2:0 (19. Minute) und 3:1 (27. Minute) - und verlor dennoch. Menzingen feiert einen 5:4-Heimsieg. 12.06.2022, 04.40 Uhr

(chm)

In der 27. Minute erhöhte Baar seine Führung auf 3:1. Doch ab der 45. Minute setzte Menzingen zur Wende an, als Cynthia Wiesendanger zum 2:3 traf. Das Team verwandelte den Rückstand in einen Sieg dank Toren von Cynthia Wiesendanger (45.), Linda Krienbühl (52., 81.) und Flavia Müller (94.).

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Offensive von Menzingen ist die beste der Gruppe. Total schoss das Team 68 Tore in 17 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 4 Toren pro Spiel.

Menzingen rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. 40 Punkte bedeuten Rang 2. Menzingen hat bisher 13mal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Menzingen bestreitet als nächstes in einem Auswärtsspiel das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team SG Obwalden. Zu diesem Spiel kommt es am 18. Juni (18.00 Uhr, Städerried, Alpnachstad).

Für Baar hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 27 Punkten auf Rang 5. Baar hat bisher achtmal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Baar spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen Team Uri Frauen II (Platz 8). Diese Begegnung findet am Dienstag (14. Juni) statt (20.00 Uhr, Fussballanlage Lättich, Baar).

Telegramm: TEAM Menzingen / Aegeri - FC Baar 2 5:4 (2:3) - Chruzelen, Unterägeri – Tore: 8. Valentina Putzu 0:1. 19. Valentina Putzu 0:2. 21. Linda Krienbühl 1:2. 27. Valentina Putzu 1:3. 45. Cynthia Wiesendanger 2:3. 52. Linda Krienbühl 3:3. 80. Laura Schicker 3:4. 81. Linda Krienbühl 4:4. 94. Flavia Müller 5:4. – Menzingen: Jasmina Mueller, Naomi Frey, Corina Lercher, Lucia Drab, Dana Nussbaumer, Vanja Begic, Viviane Nussbaumer, Stephanie Müller, Flavia Müller, Dominique Huwyler, Linda Krienbühl. – Baar: Anouk Hutter, Selina Eisert, Noemi Trangoni, Eliane Bieler, Gina Aschwanden, Laura Schicker, Mirjam Matter, Lilian Zumbach, Paula Kalt, Gina Weiss, Valentina Putzu. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

