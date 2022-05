Frauen 3. Liga Linda Krienbühl führt Menzingen mit vier Toren zum Sieg gegen Schattdorf Menzingen gewinnt am Samstag auswärts gegen Schattdorf 6:0. 29.05.2022, 18.07 Uhr

(chm)

Drei seiner Tore schoss Menzingen in der ersten Halbzeit, gleich viele in der zweiten Halbzeit.

Schattdorf blieb ein Torerfolg versagt.

Matchwinner für Menzingen war Linda Krienbühl, die gleich viermal traf. Getroffen hat zudem Dominique Huwyler (2 Tore)

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Menzingen schiesst am meisten Tore in seiner Gruppe. Die total 63 Tore in 16 Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.9 Toren pro Match.

Die Tabellensituation hat sich für Menzingen nicht verändert. 37 Punkte bedeuten Rang 3. Menzingen hat bisher zwölfmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Menzingen daheim mit seinem Tabellennachbarn FC Baar 2 (Platz 4) zu tun. Die Partie findet am 11. Juni statt (18.00 Uhr, Chruzelen, Unterägeri).

Für Schattdorf hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 15 Punkten auf Rang 6. Für Schattdorf war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Schattdorf tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Sursee an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 12. Juni (15.30 Uhr, Sportplatz Grüner Wald, Schattdorf).

Telegramm: Team Uri Frauen II - TEAM Menzingen / Aegeri 0:6 (0:3) - Sportplatz Grüner Wald, Schattdorf – Tore: 7. Linda Krienbühl 0:1. 17. Dominique Huwyler 0:2. 27. Linda Krienbühl 0:3. 59. Dominique Huwyler 0:4. 74. Linda Krienbühl 0:5. 89. Linda Krienbühl 0:6. – Schattdorf: Adriana Fedier, Lisa Furrer, Alexandra Meier, Gina Walker, Natascha Betschart, Lea Deplazes, Rachel Arnold, Alisha Perren, Flavia Vanoli, Julie Gisler, Aline Kempf. – Menzingen: Jasmina Mueller, Leonie Iten, Lucia Drab, Corina Lercher, Naomi Frey, Viviane Nussbaumer, Stephanie Müller, Flavia Müller, Dominique Huwyler, Sarah Müller, Linda Krienbühl. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.05.2022 18:04 Uhr.