2. Liga Littau gewinnt deutlich gegen Altdorf Sieg für Littau: Gegen Altdorf gewinnt das Team am Samstag zuhause 3:0. 26.09.2021, 09.13 Uhr

Per Penalty traf Simon Britschgi in der 22. Minute zur 1:0-Führung für Littau. Mit einem weiteren Tor sorgte Simon Britschgi in der 60. Minute für das 2:0 für Littau. Gabriele Battaglia schoss das 3:0 (93. Minute) für Littau und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Dario Zgraggen von Altdorf erhielt in der 64. Minute die gelbe Karte.

Littau machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit neun Punkten auf Rang 9. Littau hat bisher dreimal gewonnen und viermal verloren.

Littau spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Sarnen (Platz 13). Diese Begegnung findet am 2. Oktober statt (17.00 Uhr, Seefeld, Sarnen).

Nach der Niederlage büsst Altdorf einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sieben Punkten auf Rang 11. Altdorf hat bisher zweimal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Altdorf trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC Stans (Platz 14). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 3. Oktober (15.00 Uhr, Gemeindesportplatz, Altdorf).

Telegramm: FC Littau - FC Altdorf 3:0 (1:0) - Ruopigen, Littau – Tore: 22. Simon Britschgi (Penalty) 1:0.60. Simon Britschgi 2:0. 93. Gabriele Battaglia 3:0. – Littau: Ramon Grüter, Nicola Baumann, Abdalla Mamo, Metin Adiller, Patrice Gilli, Sammy Cook, Dominic Britschgi, Alessio Colatrella, Simon Britschgi, Stefano Izzo, Janis Wyss. – Altdorf: Kai Stutz, Luca Arnold, Dario Zgraggen, Luca Tresch, Philipp Zurfluh, Dmytro Gryshchenko, Matej Ilicic, Fabian Nickel, Manuel Ruhstaller, Noel Arnold, Raphael Herger. – Verwarnungen: 64. Dario Zgraggen.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Aegeri - SC Emmen 3:2, FC Stans - FC Hochdorf 3:3, FC Sempach - FC Sarnen 4:3, FC Littau - FC Altdorf 3:0, FC Sins - SC Obergeissenstein 3:1, FC Rothenburg - Luzerner SC 1:1

Tabelle: 1. SC Cham II 6 Spiele/15 Punkte (18:9). 2. FC Sempach 7/15 (19:10), 3. Luzerner SC 7/14 (17:13), 4. SC Emmen 7/13 (15:9), 5. FC Sins 7/12 (12:11), 6. FC Hochdorf 7/11 (17:14), 7. FC Willisau 6/9 (8:9), 8. FC Rothenburg 7/9 (9:10), 9. FC Littau 7/9 (14:13), 10. SC Obergeissenstein 7/8 (8:13), 11. FC Altdorf 7/7 (11:15), 12. FC Aegeri 7/7 (10:17), 13. FC Sarnen 7/4 (9:15), 14. FC Stans 7/3 (7:16).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.09.2021 09:10 Uhr.