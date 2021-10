4. Liga, Gruppe 4 Littau gewinnt klar gegen Emmen Littau gewinnt am Samstag zuhause gegen Emmen 4:1. 03.10.2021, 14.03 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Fabio Machado in der 16. Minute. Er traf für Littau zum 1:0. In der 43. Minute baute Fabian Bühler den Vorsprung für Littau auf zwei Tore aus (2:0). Littau erhöhte in der 55. Minute seine Führung durch Livio Saccardo weiter auf 3:0.

Littau erhöhte in der 59. Minute seine Führung durch Manuel Keiser weiter auf 4:0. Den Schlussstand stellte Ugur Sihyürek in der 75. Minute her, als er für Emmen auf 1:4 verkürzte.

Bei Littau erhielten Sebastian Steger (43.), Kevin Mendoza (85.) und Rinor Zharku (88.) eine gelbe Karte. Bei Emmen erhielten Miguel Dos Santos Ferreira (70.) und Dejan Djak Skeledzija (77.) eine gelbe Karte.

Die Offensive von Littau hat bislang häufig überzeugt: In sechs Spielen hat sie total 21 Tore erzielt, was einem Schnitt von 3.5 Toren pro Partie entspricht. Statistisch gesehen hat das Team die viertbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 4 mit durchschnittlich 2.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Littau rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Mit zwölf Punkten liegt das Team auf Rang 3. Littau hat bisher viermal gewonnen und zweimal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Littau auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team Hildisrieder SV. Diese Begegnung findet am 9. Oktober statt (17.30 Uhr, Raiffeisen).

Nach der Niederlage büsst Emmen drei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit zehn Punkten auf Rang 5. Emmen hat bisher dreimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Emmen zuhause mit seinem Tabellennachbarn FC Rothenburg (Platz 6) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am Mittwoch (6. Oktober) (20.30 Uhr, Sportanlage Feldbreite, Emmen).

Telegramm: FC Littau II - SC Emmen a 4:1 (2:0) - Ruopigen, Littau – Tore: 16. Fabio Machado 1:0. 43. Fabian Bühler 2:0. 55. Livio Saccardo 3:0. 59. Manuel Keiser 4:0. 75. Ugur Sihyürek 4:1. – Littau: Uros Radicevic, Mike Wyrsch, Lukas Bürcher, Sebastian Steger, Ahmet Gökcebay, Livio Saccardo, Rinor Zharku, Timon Troughton, Cyrill Stocker, Fabio Machado, Fabian Bühler. – Emmen: Luca Roth, Fadi Nasser, Severo Gomez, Joel John, Dejan Djak Skeledzija, Kristijan Stojanov, Can Köse, Michael Locher, Bukurim Ballazhi, Miguel Dos Santos Ferreira, David Ettlin. – Verwarnungen: 43. Sebastian Steger, 70. Miguel Dos Santos Ferreira, 77. Dejan Djak Skeledzija, 85. Kevin Mendoza, 88. Rinor Zharku.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 4: FC Littau II - SC Emmen a 4:1, FC Malters - FC Südstern b 1:0, SC Obergeissenstein - Luzerner SC 4:0, FC Emmenbrücke II - FC Eschenbach III 10:1

Tabelle: 1. Hildisrieder SV 6 Spiele/14 Punkte (27:10). 2. SC Obergeissenstein 6/13 (19:3), 3. FC Littau II 6/12 (21:13), 4. FC Emmenbrücke II 6/11 (22:10), 5. SC Emmen a 5/10 (18:11), 6. FC Rothenburg 5/7 (11:11), 7. FC Malters 6/6 (9:17), 8. FC Eschenbach III 6/5 (11:27), 9. FC Südstern b 6/4 (9:26), 10. Luzerner SC 6/0 (12:31).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 4 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.10.2021 14:00 Uhr.