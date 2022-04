2. Liga Littau setzt Siegesserie auch gegen Hochdorf fort Littau setzt seine Siegesserie auch gegen Hochdorf fort. Das 4:0 zuhause am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge. 24.04.2022, 14.30 Uhr

(chm)

Das Tor von Dominic Britschgi in der 26. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Littau. Per Penalty erhöhte Simon Britschgi in der 45. Minute zum 2:0 für Littau. Mit einem weiteren Tor erhöhte Simon Britschgi für Littau auf 3:0. Für das Doppelpack benötigte er nur gerade fünf Minuten. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Wessley Joao De Jesus Tiburcio in der 83. Minute, als er für Littau zum 4:0 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Littau erhielt: Janis Wyss (77.) eine einzige gelbe Karte gab es bei Hochdorf, Dave Gehrig (67.) kassierte sie.

In der Abwehr gehört Littau zu den Besten: Im Schnitt lässt das Team 1.3 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 19 Spielen, in denen die Defensive 24 Tore hinnehmen musste (Rang 3).

Littau bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 33 Punkten auf Rang 3. Für Littau ist es der dritte Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel trifft Littau in einem Auswärtsspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 13.-platzierte FC Altdorf. Das Spiel findet am 1. Mai statt (15.00 Uhr, Gemeindesportplatz, Altdorf).

Nach der Niederlage büsst Hochdorf einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 25 Punkten auf Rang 7. Hochdorf hat bisher sechsmal gewonnen, fünfmal verloren und siebenmal unentschieden gespielt. Hochdorf verlor zudem erstmals zuhause.

Für Hochdorf geht es in einem Heimspiel gegen FC Sarnen (Platz 10) weiter. Das Spiel findet am Dienstag (26. April) statt (20.00 Uhr, Arena, Hochdorf).

Telegramm: FC Littau - FC Hochdorf 4:0 (2:0) - Ruopigen, Littau – Tore: 26. Dominic Britschgi 1:0. 45. Simon Britschgi (Penalty) 2:0.50. Simon Britschgi 3:0. 83. Wessley Joao De Jesus Tiburcio 4:0. – Littau: Ramon Grüter, Simon Cook, Abdalla Mamo, Nicola Baumann, Patrice Gilli, Sammy Cook, Simon Britschgi, Dominic Britschgi, Janis Wyss, Luca Baumann, Gabriele Battaglia. – Hochdorf: Roman Feer, Timon Bieri, Massimo Coletti, Marco Schürch, Dave Gehrig, Roger Haldi, Christian Hofmann, Sandro Frischkopf, Nico Bissig, Raphael Wildisen, Arnel Mehicic. – Verwarnungen: 67. Dave Gehrig, 77. Janis Wyss.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

