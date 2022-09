4. Liga, Gruppe 6 Littau sorgt bei Gunzwil für Überraschung – Siegtreffer in 85. Minute Littau hat am Sonntag gegen Gunzwil die Überraschung geschafft: Die neuntplatzierte Mannschaft siegt auswärts gegen das viertklassierte Team 2:1. Für Littau war es zugleich der erste Saisonsieg im vierten Spiel. 04.09.2022, 22.11 Uhr

Der Siegtreffer für Littau gelang Raffael Metzler in der 85. Minute. In der 51. Minute hatte Marvin Kottmann Littau in Führung gebracht. Der Ausgleich für Gunzwil fiel in der 64. Minute durch Florian Perrinjaquet.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Littau verbessert sich in der Tabelle von Rang 9 auf 8. Das Team hat drei Punkte. Der erste Sieg der Saison für Littau folgt nach zwei Niederlagen und null Unentschieden.

Littau trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Ruswil (Platz 9). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 11. September statt (14.00 Uhr, Ruopigen, Littau).

Gunzwil steht in der Tabelle neu auf Rang 5 (zuvor: 4). Das Team hat vier Punkte. Gunzwil hat je einmal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Gunzwil zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Emmenbrücke II. Diese Begegnung findet am 16. September statt (20.00 Uhr, Linden, Gunzwil).

Telegramm: FC Gunzwil - FC Littau III 1:2 (0:0) - Linden, Gunzwil – Tore: 51. Marvin Kottmann 0:1. 64. Florian Perrinjaquet 1:1. 85. Raffael Metzler 1:2. – Gunzwil: Andrin Bättig, Dario Schumacher, Silas Gassmann, Lukas Troxler, Sandro Wey, Dario Felix, Daniel Kost, Jan Fankhauser, Luca Stirnemann, Florian Perrinjaquet, Markus Barmettler. – Littau: Jonas Koch, Fabian Crusco, Fabio Fontanella, Patrick Eggeling, Mischa Tomé, Simone Scardino, Tom Lemmens, Raffael Metzler, Tiziano Salatino, Marvin Kottmann, Stefano Bilotta. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 6:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.09.2022 22:08 Uhr.

