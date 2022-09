2. Liga Littau sorgt bei Horw für Überraschung Überraschender Sieg für Littau: Das Team auf Tabellenrang 10 hat am Dienstag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Horw (3. Rang) auswärts klar 3:0 geschlagen. 14.09.2022, 21.50 Uhr

(chm)

Simon Britschgi brachte Littau 1:0 in Führung (16. Minute). Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Littau stellte Cyrill Stocker in Minute 30 her. Das letzte Tor der Partie erzielte Gabriele Battaglia, der in der 95. Minute die Führung für Littau auf 3:0 ausbaute.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Horw gab es sechs gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Littau für Rinor Zharku (50.) und Yvo Schorno (55.).

Littau machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit sieben Punkten auf Rang 7. Littau hat bisher zweimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Littau spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Altdorf (Platz 5). Das Spiel findet am Samstag (17. September) statt (17.00 Uhr, Gemeindesportplatz, Altdorf).

Für Horw hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zehn Punkten auf Rang 3. Nach zwei Siegen in Serie verliert Horw erstmals wieder. Horw verlor zudem erstmals zuhause.

Als nächstes trifft Horw auswärts mit FC Hochdorf (Platz 13) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am Samstag (17. September) statt (17.00 Uhr, Arena, Hochdorf).

Telegramm: FC Horw - FC Littau 0:3 (0:2) - Seefeld, Horw – Tore: 16. Simon Britschgi 0:1. 30. Cyrill Stocker 0:2. 95. Gabriele Battaglia (Penalty) 0:3. – Horw: Matthias Minder, Sandro Leyers, Nikola Baban, David Von Holzen, Florian Fallegger, Olivier Kleiner, Marco Kistler, Marco Mangold, Adrian Vögtli, Eti Toska, Leandro Bezzola. – Littau: Cedric Hefti, Abdalla Mamo, Colin Bächler, Patrice Gilli, Sammy Cook, Rinor Zharku, Cyrill Stocker, Yvo Schorno, Janis Wyss, Simon Britschgi, Jan Hostettler. – Verwarnungen: 29. Nikola Baban, 34. Sandro Leyers, 50. Rinor Zharku, 53. David Von Holzen, 55. Yvo Schorno, 64. Olivier Kleiner, 67. Daniel Blum, 94. Nico Kaufmann.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.09.2022 21:47 Uhr.

