Frauen 2. Liga Lugano Femminile sorgt bei Root für Überraschung – Marta Pedroni entscheidet Spiel Lugano Femminile hat am Sonntag gegen Root die Überraschung geschafft: Die achtplatzierte Mannschaft siegt auswärts gegen das drittklassierte Team 2:1. 13.06.2022, 14.36 Uhr

Lugano Femminile geriet zunächst in Rückstand, als Karin Thalmann in der 15. Minute Root 1:0 in Front brachte. Lugano Femminile drehte aber das Spiel innerhalb von drei Minuten. Zuerst erzielte Maya Suter (50.) den Ausgleich. Marta Pedroni schoss kurz darauf das Siegtor zum 2:1 für Lugano Femminile.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Lugano Femminile erhielten Maya Suter (77.) und Shannon Coter (80.) eine gelbe Karte. Für Root gab es keine Karte.

Die Tabellensituation hat sich für Lugano Femminile nicht verändert. 21 Punkte bedeuten Rang 8. Lugano Femminile hat bisher fünfmal gewonnen, zehnmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Lugano Femminile daheim mit seinem Tabellennachbarn SC Nebikon (Platz 9) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 19. Juni (12.00 Uhr, Stadio Comunale Cornaredo, Lugano).

Für Root hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 41 Punkten auf Rang 3. Root hat bisher 13mal gewonnen, siebenmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Root ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: SK Root - FC Lugano Femminile II 1:2 (1:0) - Unterallmend, Root – Tore: 15. Karin Thalmann 1:0. 50. Maya Suter 1:1. 53. Marta Pedroni 1:2. – Root: Jasmin Sidler, Fabiola Sidler, Nadja Schmidiger, Luana Betschen, Arife Vranja, Melanie Burri, Karin Thalmann, Michele Christen, Rita Landis, Sibylle Thalmann, Sarina Sidler. – Lugano Femminile: Miriam Ubaldi, Michelle Corti, Rahma Saad Mawad, Shannon Coter, Diana La Greca, Caterina Sarak, Chiara Clementi, Martina Selmi, Maya Suter, Jennifer Lorenzi, Caroline Curti. – Verwarnungen: 77. Maya Suter, 80. Shannon Coter.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Tabelle

