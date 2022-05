Frauen 2. Liga Luzern Frauen gewinnt klar gegen Küssnacht a/R Sieg für Luzern Frauen: Gegen Küssnacht a/R gewinnt das Team am Sonntag zuhause 4:1. 01.05.2022, 19.29 Uhr

Das erste Tor der Partie erzielte Iva Caluori für Küssnacht a/R. In der 13. Minute traf sie zum 1:0. Gleichstand war in der 18. Minute hergestellt: Romana Häfliger traf für Luzern Frauen. Nadja Beroud traf in der 46. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Luzern Frauen.

Mit ihrem Tor in der 60. Minute brachte Fatjana Golla Luzern Frauen mit zwei Treffern 3:1 in Führung. In der 71. Minute traf Fatjana Golla bereits wieder. Sie erhöhte auf 4:1 für Luzern Frauen.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Raissa Cordovil Da Silva von Luzern Frauen erhielt in der 84. Minute die gelbe Karte.

Die Tabellensituation hat sich für Luzern Frauen nicht verändert. Das Team liegt mit 28 Punkten auf Rang 4. Luzern Frauen hat bisher achtmal gewonnen, dreimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Auf Luzern Frauen wartet im nächsten Spiel das fünftplatzierte Team FC Willisau, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am Mittwoch (4. Mai) statt (20.00 Uhr, Sportzentrum Schlossfeld, Willisau).

Nach der Niederlage büsst Küssnacht a/R einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 21 Punkten auf Rang 6. Küssnacht a/R hat bisher sechsmal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Küssnacht a/R geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Kickers Luzern (Platz 10) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 7. Mai (18.00 Uhr, Sportplatz Tribschen, Luzern).

Telegramm: FC Luzern Frauen 2 - FC Küssnacht a/R 4:1 (1:1) - Sportanlagen Allmend, Luzern – Tore: 13. Iva Caluori 0:1. 18. Romana Häfliger 1:1. 46. Nadja Beroud 2:1. 60. Fatjana Golla 3:1. 71. Fatjana Golla 4:1. – Luzern Frauen: Xenia Vogel, Salome Schmid, Romina Bühler, Jaqueline Portmann, Michelle Fussen, Chiara Mercurio, Rahel Meier, Rahel Delacher, Romana Häfliger, Nadja Beroud, Fatjana Golla. – Küssnacht a/R: Marina Camenzind, Sarah Meyer, Stella Kenel, Bianca Kottmeyer, Nina Millat, Melanie Rosenkranz, Romy Breedijk, Iva Caluori, Claudia Lourenco Rodrigues, Alma Stocker, Luana Hongler. – Verwarnungen: 84. Raissa Cordovil Da Silva.

