Frauen 2. Liga Luzern Frauen holt sich drei Punkte gegen Kickers – Rahel Meier trifft zum Sieg Luzern Frauen gewinnt am Donnerstag zuhause gegen Kickers 2:1. 06.09.2021, 01.01 Uhr

(chm)

Luzern Frauen geriet zunächst in Rückstand, als Carmen von Heeren in der 3. Minute die zwischenzeitliche Führung für Kickers gelang. In der 31. Minute glich Luzern Frauen jedoch aus und ging in der 53. Minute in Führung. Torschützinnen waren Romana Häfliger und Rahel Meier.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Nach dem zweiten Spiel steht Luzern Frauen mit drei Punkten auf dem fünften Rang. Für Luzern Frauen geht es zuhause gegen FC Horw weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 12. September (14.00 Uhr, Sportanlagen Allmend, Luzern).

Kickers steht mit null Punkten auf Rang 9. Kickers spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Willisau. Diese Begegnung findet am Sonntag (5. September) statt (16.00 Uhr, Sportplatz Tribschen, Luzern).

Telegramm: FC Luzern Frauen 2 - FC Kickers Luzern 2:1 (1:1) - Sportanlagen Allmend, Luzern – Tore: 3. Carmen von Heeren 0:1. 31. Romana Häfliger 1:1. 53. Rahel Meier 2:1. – Luzern Frauen: Anja Baumgartner, Lara Peter, Luisa Beroud, Simea Würsch, Katja Rohrer, Rahel Meier, Aldina Bosnic, Rahel Delacher, Tania Alexandra Guerra Marques, Nadja Beroud, Romana Häfliger. – Kickers: Fabienne Liembd, Nela Adilovic, Lorena Rogger, Zoe Henggeler, Kimberly Burch, Ramona Bühlmann, Carmen von Heeren, Marjana Ensmenger, Petra Stalbohm, Carla Wey, Chiara Eggler. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Tabelle: 1. SG Stans-Engelberg 3 Spiele/9 Punkte (9:2). 2. Team Uri Frauen I 2/6 (11:1), 3. SK Root 2/6 (10:2), 4. FC Willisau 2/6 (5:2), 5. FC Luzern Frauen 2 2/3 (2:2), 6. Team Region Entlebuch 2/3 (3:5), 7. FC Küssnacht a/R 2/3 (3:6), 8. FC Horw 3/3 (5:15), 9. FC Kickers Luzern 2/0 (2:4), 10. FC Adligenswil 2/0 (3:6), 11. SC Nebikon 2/0 (2:6), 12. FC Lugano Femminile II 2/0 (1:5).

Mehr Details zum Spiel und zur Frauen 2. Liga finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 06.09.2021 00:57 Uhr.