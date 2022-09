Frauen 2. Liga Luzern Frauen und Adligenswil spielen unentschieden Das Spiel zwischen Luzern Frauen und Adligenswil geht 1:1 aus. Beide Teams bestritten ihr zweites Saisonspiel. 05.09.2022, 00.34 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel bereits in der Startphase: In der 4. Minute schoss Sandra Kuhnert das 0:1. Der Ausgleich liess aber nicht lange auf sich warten: In der 16. Minute traf Tania Alexandra Guerra Marques für Luzern Frauen.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Luzern Frauen, nämlich für Laura Gnos (42.). Die einzige gelbe Karte bei Adligenswil erhielt: Manuela Strub (20.)

Luzern Frauen liegt nach Spiel 2 auf Rang 5. Luzern Frauen tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von SC Nebikon an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am 10. September statt (20.00 Uhr, Stämpfel, Nebikon).

In der Tabelle steht Adligenswil nach dem zweiten Spiel auf Rang 6. Für Adligenswil geht es zuhause gegen Team Uri Frauen I (Platz 4) weiter. Die Partie findet am 17. September statt (19.30 Uhr, Löösch, Adligenswil).

Telegramm: FC Luzern Frauen 2 - FC Adligenswil 1:1 (1:1) - Sportanlagen Allmend, Luzern – Tore: 4. Sandra Kuhnert 0:1. 16. Tania Alexandra Guerra Marques 1:1. – Luzern Frauen: Xenia Vogel, Havva Altun, Louise Runkel, Laura Gnos, Chiara Mercurio, Tania Alexandra Guerra Marques, Julia Odermatt, Giulia Di Mattia, Raissa Cordovil Da Silva, Eda Özesen, Valentina Floccari. – Adligenswil: Fabienne Durrer, Vivienne Bucher, Julia Bucher, Julia Küher, Matilda Schmidli, Ramona Imhof, Manuela Strub, Milena Betschart, Alina Procacci, Sandra Kuhnert, Lily Fries. – Verwarnungen: 20. Manuela Strub, 42. Laura Gnos.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.09.2022 00:31 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.