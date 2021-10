Frauen 2. Liga Luzern Frauen und Root spielen Remis 1:1 lautet das Resultat zwischen Luzern Frauen und Root. Die Teams teilen sich die Punkte. 17.10.2021, 23.18 Uhr

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. In der 54. Minute schoss Romana Häfliger das 1:0. Den Ausgleich erzielte Melanie Burri in der 72. Minute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Abwehr gehört Luzern Frauen zu den Besten: Im Schnitt lässt das Team 0.9 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach acht Spielen, in denen die Defensive 7 Tore hinnehmen musste (Rang 2).

Die Tabellensituation hat sich für Luzern Frauen nicht verändert. Das Team liegt mit 15 Punkten auf Rang 5. Luzern Frauen hat bisher viermal gewonnen, einmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Luzern Frauen in einem Auswärtsspiel mit SC Nebikon (Rang 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 24. Oktober statt (13.00 Uhr, Stämpfel, Nebikon).

Für Root hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 19 Punkten auf Rang 2. Root hat bisher sechsmal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Root daheim mit FC Kickers Luzern (Platz 9) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 23. Oktober statt (20.00 Uhr, Unterallmend, Root).

Telegramm: FC Luzern Frauen 2 - SK Root 1:1 (0:0) - Sportanlagen Allmend, Luzern – Tore: 54. Romana Häfliger 1:0. 72. Melanie Burri 1:1. – Luzern Frauen: Luisa Felder, Vanessa Berisha, Rahel Delacher, Jessica Rebelo Pereira, Chiara Mercurio, Tania Alexandra Guerra Marques, Luisa Beroud, Rahel Meier, Julia Odermatt, Raissa Cordovil Da Silva, Romana Häfliger. – Root: Andrea Schättin, Fabiola Sidler, Arife Vranja, Nadja Schmidiger, Luana Betschen, Gabrijella Sakica, Karin Thalmann, Michele Christen, Rita Landis, Sarina Sidler, Melanie Burri. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 2. Liga: FC Lugano Femminile II - Team Region Entlebuch 3:0, FC Luzern Frauen 2 - SK Root 1:1, FC Küssnacht a/R - FC Horw 1:2

Tabelle: 1. SG Stans-Engelberg 8 Spiele/22 Punkte (34:5). 2. SK Root 8/19 (23:13), 3. Team Uri Frauen I 8/18 (29:7), 4. FC Willisau 8/16 (16:11), 5. FC Luzern Frauen 2 8/15 (16:7), 6. FC Horw 8/13 (13:24), 7. FC Küssnacht a/R 8/8 (8:18), 8. Team Region Entlebuch 8/8 (10:23), 9. FC Kickers Luzern 8/7 (11:14), 10. FC Lugano Femminile II 8/6 (11:15), 11. FC Adligenswil 8/3 (7:21), 12. SC Nebikon 8/1 (9:29).

