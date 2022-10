Frauen 3. Liga Luzerner SC gewinnt deutlich gegen Hünenberg Sieg für Luzerner SC: Gegen Hünenberg gewinnt das Team am Sonntag auswärts 5:0. 02.10.2022, 22.21 Uhr

Sevim Irmak traf in der 6. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Luzerner SC. Mit ihrem Tor in der 39. Minute brachte Celine Küttel Luzerner SC mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Anita Krummenacher baute in der 60. Minute die Führung für Luzerner SC weiter aus (3:0).

Nur fünf Minuten später traf Anita Krummenacher erneut, so dass es in der 65. Minute 4:0 für Luzerner SC hiess. Das letzte Tor der Partie erzielte Jennifer Suter, die in der 84. Minute die Führung für Luzerner SC auf 5:0 ausbaute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Offensive von Luzerner SC hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 4.8 Mal pro Spiel. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 4 mit durchschnittlich 1.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Hünenberg ein relativ häufiges Phänomen. Die total 19 Gegentore in fünf Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.8 Toren pro Match (Rang 9).

In der Tabelle verbessert sich Luzerner SC von Rang 4 auf 3. Das Team hat zehn Punkte. Luzerner SC hat bisher dreimal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Luzerner SC geht es daheim gegen SC Kriens (Platz 6) weiter. Die Partie findet am 8. Oktober statt (20.00 Uhr, Hubelmatt, Luzern).

Für Hünenberg hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwei Punkten auf Rang 8. Für Hünenberg war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Hünenberg spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Baar 2 (Platz 5). Das Spiel findet am 9. Oktober statt (11.00 Uhr, Fussballanlage Lättich, Baar).

Telegramm: FC Hünenberg - Luzerner SC 0:5 (0:2) - Ehret, Hünenberg – Tore: 6. Sevim Irmak 0:1. 39. Celine Küttel 0:2. 60. Anita Krummenacher 0:3. 65. Anita Krummenacher 0:4. 84. Jennifer Suter 0:5. – Hünenberg: Melanie Fischlin, Nathalie Fähndrich, Nadine Klemm, Aisha Bachmann, Sara Barmettler, Svenja Leuthard, Chiara Minder, Flavia Achermann, Jana Knüsel, Gina Bachmann, Daniek van Gool. – Luzerner SC: Caroline Hurni, Nora Hunkeler, Bettina Lang, Kirsten De Groot, Fabienne Jenal, Melina Weiss, Katja Schenk, Celine Küttel, Sevim Irmak, Anita Krummenacher, Jennifer Suter. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

