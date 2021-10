2. Liga Luzerner SC gewinnt klar gegen Willisau Luzerner SC gewinnt am Samstag zuhause gegen Willisau 5:2. 04.10.2021, 21.25 Uhr

(chm)

Die Mehrzahl der Tore erzielte Luzerner SC in der ersten Halbzeit, nämlich deren drei. In der zweiten Halbzeit erhöhte Luzerner SC noch auf 5:2.

Willisau waren zwei Tore vergönnt, nämlich zum 1:4 (59. Minute) und zum 2:5 (90. Minute).

Die Torschützen für Luzerner SC waren: Eduard Qupi (2 Treffer), Enis Januzaj (1 Treffer), Dardan Krasniqi (1 Treffer) und Abrahan Blättler (1 Treffer). Die Torschützen für Willisau waren: Zdenek Weickert und Marco Imgrüt.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Samuel Rodrigues Esteves von Luzerner SC erhielt in der 54. Minute die gelbe Karte.

In seiner Gruppe hat Luzerner SC den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.8 Mal pro Partie.

Für Luzerner SC bedeutet der Sieg, dass das Team neu auf einem Aufstiegsplatz liegt. 17 Punkte bedeuten Rang 2. Es macht einen Platz gut. Für Luzerner SC ist es bereits der fünfte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat dreimal zuhause und zweimal auswärts gewonnen. Zwei Spiele von Luzerner SC gingen unentschieden aus.

Als nächstes tritt Luzerner SC in einem Auswärtsspiel gegen das drittplatzierte Team FC Sempach zum Spitzenduell an. Diese Begegnung findet am 9. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportanlage Seeland, Sempach).

Mit der Niederlage rückt Willisau in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit neun Punkten neu Platz 8. Willisau hat bisher dreimal gewonnen und fünfmal verloren.

Willisau spielt zum nächsten Mal daheim gegen SC Emmen (Platz 4). Die Partie findet am 10. Oktober statt (14.00 Uhr, Sportzentrum Schlossfeld, Willisau).

Telegramm: Luzerner SC - FC Willisau 5:2 (3:0) - Hubelmatt, Luzern – Tore: 35. Eduard Qupi 1:0. 41. Abrahan Blättler 2:0. 45. Eduard Qupi 3:0. 52. Dardan Krasniqi 4:0. 59. Marco Imgrüt 4:1. 61. Enis Januzaj 5:1. 90. Zdenek Weickert 5:2. – Luzerner SC: Demir Spahiu, Ivan Procopio, Samuel Rodrigues Esteves, Emanuell Sakica, Enis Januzaj, Dardan Krasniqi, Mateo Peric, Eduard Qupi, Arben Balaj, Laurin Paulino Caire Maria Weiland, Abrahan Blättler. – Willisau: Jozsef Mate Gyano, Kevin Müller, Michael Setz, Marco Imgrüt, Silvan Waltisberg, Tobias Müller, Aurel Kneubühler, Lionel Peter, Simon Unternährer, Josef Ctvrtnicek, Jakub Hrustinec. – Verwarnungen: 54. Samuel Rodrigues Esteves.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Hochdorf - FC Sins 2:2, FC Sarnen - FC Littau 2:0, FC Rothenburg - FC Sempach 1:1, Luzerner SC - FC Willisau 5:2, SC Obergeissenstein - FC Aegeri 1:1

Tabelle: 1. SC Cham II 8 Spiele/21 Punkte (24:10). 2. Luzerner SC 8/17 (22:15), 3. FC Sempach 8/16 (20:11), 4. SC Emmen 8/13 (16:13), 5. FC Sins 8/13 (14:13), 6. FC Hochdorf 8/12 (19:16), 7. FC Rothenburg 8/10 (10:11), 8. FC Willisau 8/9 (10:16), 9. FC Littau 8/9 (14:15), 10. SC Obergeissenstein 8/9 (9:14), 11. FC Aegeri 8/8 (11:18), 12. FC Altdorf 7/7 (11:15), 13. FC Sarnen 8/7 (11:15), 14. FC Stans 7/3 (7:16).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.10.2021 21:21 Uhr.