2. Liga Luzerner SC mit Auswärtserfolg bei Obergeissenstein Luzerner SC gewinnt am Samstag auswärts gegen Obergeissenstein 4:2. 26.09.2022, 20.30 Uhr

Das erste Tor der Partie erzielte Aidan Uebelmann für Obergeissenstein. In der 3. Minute traf er zum 1:0. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 30. Minute, als Eduard Qupi für Luzerner SC traf. Per Penalty traf Marc Wattenberg in der 44. Minute zur 2:1-Führung für Obergeissenstein.

Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 61, als Ivan Procopio für Luzerner SC erfolgreich war. In der 66. Minute war es an Abrahan Blättler, Luzerner SC 3:2 in Führung zu bringen. Das letzte Tor der Partie fiel in der 70. Minute, als Eduard Qupi die Führung für Luzerner SC auf 4:2 erhöhte.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Obergeissenstein gab es fünf gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Luzerner SC für Emanuel Berisa (28.), Abrahan Blättler (46.) und Fatlind Elshani (53.).

In seiner Gruppe hat Luzerner SC den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Total schoss das Team 17 Tore in sieben Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.4 Toren pro Spiel.

Luzerner SC machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit zehn Punkten auf Rang 6. Luzerner SC hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Luzerner SC geht es in einem Heimspiel gegen FC Sins I (Platz 8) weiter. Das Spiel findet am 1. Oktober statt (18.00 Uhr, Hubelmatt, Luzern).

Nach der Niederlage büsst Obergeissenstein zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit fünf Punkten auf Rang 13. Für Obergeissenstein ist es bereits die vierte Niederlage der laufenden Saison. Zwei Spiele von Obergeissenstein gingen unentschieden aus.

Im nächsten Spiel kriegt es Obergeissenstein auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Schattdorf. Zu diesem Spiel kommt es am 1. Oktober (18.00 Uhr, Sportplatz Grüner Wald, Schattdorf).

Telegramm: SC Obergeissenstein - Luzerner SC 2:4 (2:1) - Wartegg, Luzern – Tore: 3. Aidan Uebelmann 1:0. 30. Eduard Qupi 1:1. 44. Marc Wattenberg (Penalty) 2:1.61. Ivan Procopio 2:2. 66. Abrahan Blättler 2:3. 70. Eduard Qupi 2:4. – Obergeissenstein: Jonas Schrader, Marc Wattenberg, Danny Kok, Christian Mutter, Samuel Widmer, Nick Illi, Dario Arnold, Luca Egloff, Reto Albisser, Samuel Stalder, Aidan Uebelmann. – Luzerner SC: Noël Schweizer, Richard Nikaj, Ivan Procopio, Gurbet Huruglica, Emanuel Berisa, Samuel Rodrigues Esteves, Andrej Weickert, Eduard Qupi, Abrahan Blättler, Fatlind Elshani, Dardan Krasniqi. – Verwarnungen: 7. Luca Egloff, 17. Aidan Uebelmann, 28. Emanuel Berisa, 46. Abrahan Blättler, 53. Fatlind Elshani, 69. Samuel Stalder, 84. Danny Kok, 89. Raphael Mosses.

