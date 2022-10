2. Liga Luzerner SC mit drei Punkten auswärts gegen Littau Luzerner SC behielt im Spiel gegen Littau am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 2:0. 24.10.2022, 15.20 Uhr

In der 8. Minute war es an Eduard Qupi, Luzerner SC 1:0 in Führung zu bringen. Wiederum Eduard Qupi erhöhte in der 88. Minute auf 2:0 für Luzerner SC.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Littau erhielten Tim Steffen (42.) und Yvo Schorno (51.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Luzerner SC erhielt: Richard Nikaj (50.)

Luzerner SC machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit 14 Punkten auf Rang 7. Luzerner SC hat bisher viermal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Luzerner SC in einem Heimspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Hochdorf (Platz 6) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am Donnerstag (27. Oktober) (20.00 Uhr, Hubelmatt, Luzern).

Die Niederlage macht Littau zum neuen Schlusslicht. Die Mannschaft steht nach elf Spielen bei zehn Punkten Das ist eine Verschlechterung um einen Platz. Für Littau war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Littau auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Schattdorf. Zu diesem Spiel kommt es am 29. Oktober (18.00 Uhr, Sportplatz Grüner Wald, Schattdorf).

Telegramm: FC Littau - Luzerner SC 0:2 (0:1) - Ruopigen, Littau – Tore: 8. Eduard Qupi 0:1. 88. Eduard Qupi 0:2. – Littau: Ramon Grüter, Abdalla Mamo, Colin Bächler, Patrice Gilli, Dario Nickel, Rinor Zharku, Tim Steffen, Yvo Schorno, Jan Hostettler, Livio Mürner, Gabriel Ranzenberger. – Luzerner SC: Noël Schweizer, Richard Nikaj, Andreas Ademi, Omer Osmanovic, Emanuel Berisa, Dardan Krasniqi, Ivan Amin Abu Ghannam, Enis Januzaj, Eduard Qupi, Arben Balaj, Abdullah Murati. – Verwarnungen: 42. Tim Steffen, 50. Richard Nikaj, 51. Yvo Schorno.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.10.2022 12:37 Uhr.

