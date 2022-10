2. Liga Luzerner SC mit Sieg gegen Hochdorf Luzerner SC behielt im Spiel gegen Hochdorf am Donnerstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:2. 28.10.2022, 00.21 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Abdullah Murati in der 20. Minute. Er traf für Luzerner SC zum 1:0. Mit seinem Tor in der 32. Minute brachte Eduard Qupi Luzerner SC mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Massimo Coletti sorgte in der 46. Minute für Hochdorf für den Anschlusstreffer zum 1:2.

Den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Luzerner SC stellte Dardan Krasniqi in Minute 56 her. Raphael Wildisen erzielte in der 67. Minute den Anschlusstreffer zum 2:3 für Hochdorf. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Hochdorf für Roman Feer (21.) und Marcel Limacher (92.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Luzerner SC, Enis Januzaj (73.) kassierte sie.

In seiner Gruppe hat Luzerner SC den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Im Schnitt erzielt das Team 2 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach zwölf Spielen, in denen die Offensive 24 Tore erzielte.

Luzerner SC machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 17 Punkten auf Rang 5. Luzerner SC hat bisher fünfmal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Luzerner SC tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Willisau an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 6. November (14.00 Uhr, Sportzentrum Schlossfeld, Willisau).

Mit der Niederlage rückt Hochdorf in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 15 Punkten neu Platz 7. Hochdorf hat bisher fünfmal gewonnen und siebenmal verloren.

Hochdorf tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Schattdorf an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am 5. November statt (17.00 Uhr, Arena, Hochdorf).

Telegramm: Luzerner SC - FC Hochdorf 3:2 (2:0) - Hubelmatt, Luzern – Tore: 20. Abdullah Murati 1:0. 32. Eduard Qupi 2:0. 46. Massimo Coletti 2:1. 56. Dardan Krasniqi 3:1. 67. Raphael Wildisen 3:2. – Luzerner SC: Noël Schweizer, Richard Nikaj, Andreas Ademi, Omer Osmanovic, Emanuel Berisa, Dardan Krasniqi, Enis Januzaj, Eduard Qupi, Arben Balaj, Abdullah Murati, Abrahan Blättler. – Hochdorf: Roman Feer, Christian Hofmann, Marco Schürch, Brian Közle, Sandro Frischkopf, Massimo Coletti, Levin Weibel, Albert Rudaj, Raphael Wildisen, Corsin Bundi, Kim Marolf. – Verwarnungen: 21. Roman Feer, 73. Enis Januzaj, 92. Marcel Limacher.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 28.10.2022 00:18 Uhr.

