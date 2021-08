3. Liga, Gruppe 2 Malters bezwingt im ersten Spiel auswärts Buochs Malters siegt auswärts gegen Buochs: Zum Saisonauftakt gab es ein 3:1. 22.08.2021, 21.01 Uhr

(chm)

Buochs ging zunächst in der 1. Minute in Führung, als Marco Cataldi zum 1:0 traf. Nur vier Minuten später schaffte Levin Bucheli aber den Ausgleich für Malters. Julian Birri erzielte in der 45. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Malters. Mit dem 3:1 für Malters schoss Fabian Gloggner das letzte Tor der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Buochs für Nico Fischer (25.) und Marcel Hermann (60.). Keine einzige Karte erhielt Malters.

In der Tabelle steht Malters nach dem ersten Spiel auf Rang 1. Malters spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen SC Kriens U23. Zu diesem Spiel kommt es am 28. August (17.00 Uhr, Oberei, Malters).

Nach dem ersten Spiel steht Buochs auf dem zwölften Rang. Das nächste Spiel trägt Buochs auf fremdem Terrain gegen das stark gestartete Team FC Horw aus. Zu diesem Spiel kommt es am 29. August (10.00 Uhr, Seefeld, Horw).

Telegramm: SC Buochs - FC Malters 1:3 (1:2) - Seefeld, Buochs – Tore: 1. Marco Cataldi 1:0. 5. Levin Bucheli 1:1. 45. Julian Birri 1:2. 85. Fabian Gloggner 1:3. – Buochs: Mauro Truttmann, Nil Niederberger, Marcel Hermann, Stefan Mathis, Dario Nickel, Mike Amrhein, Dario Truttmann, Nico Fischer, Nico Wyss, Marco Cataldi, Francesco Nassa. – Malters: Mauro Vivian, Reto Bachmann, Arsim Selimi, Samuel Furrer, Alessandro Calabrese, Levin Bucheli, Fabian Gloggner, Dario Suter, Julian Birri, Michel Stephan, Janick Widmer. – Verwarnungen: 25. Nico Fischer, 60. Marcel Hermann.

Tabelle: 1. FC Malters 1 Spiel/3 Punkte (3:1). 2. FC Hitzkirch 0/0 (0:0), 3. FC Horw 0/0 (0:0), 4. FC Adligenswil 0/0 (0:0), 5. FC Hergiswil II 0/0 (0:0), 6. Olympique Lucerne 0/0 (0:0), 7. FC Kickers Luzern 0/0 (0:0), 8. SK Root 0/0 (0:0), 9. FC Gunzwil 0/0 (0:0), 10. SC Kriens U23 0/0 (0:0), 11. FC Ebikon I 0/0 (0:0), 12. SC Buochs 1/0 (1:3).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des IFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.08.2021 20:58 Uhr.