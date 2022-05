3. Liga, Gruppe 2 Malters gewinnt deutlich gegen Hitzkirch – Siegesserie von Hitzkirch gebrochen Sieg für Malters: Gegen Hitzkirch gewinnt das Team am 10.05.2022, 10.19 Uhr

Samstag

zuhause 4:1.

Malters ging in der 2. Spielminute durch Prenk Marki in Führung, ehe Hitzkirch in der 20. Minute (Jeton Ballazhi) der Ausgleich gelang. Das Tor von Janick Widmer in der 40. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Malters.

Mit seinem Tor in der 75. Minute brachte Julian Birri Malters mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Das letzte Tor der Partie erzielte Dario Suter, der in der 80. Minute die Führung für Malters auf 4:1 ausbaute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Dass Malters gleich vier Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen 17 Spielen 1.8 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Malters die fünftbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 5 mit durchschnittlich 1.5 zugelassenen Toren pro Spiel.

Keine Änderung in der Tabelle für Malters: Mit 29 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Malters hat bisher neunmal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Malters spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Hergiswil II (Rang 11). Die Partie findet am Donnerstag (12. Mai) statt (20.00 Uhr, Sportplatz Grossmatt, Hergiswil).

Für Hitzkirch hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 23 Punkten auf Rang 5. Nach vier Siegen in Serie verliert Hitzkirch erstmals wieder.

Hitzkirch tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Horw an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am 15. Mai statt (14.00 Uhr, Sportplatz Hegler, Hitzkirch).

Telegramm: FC Malters - FC Hitzkirch 4:1 (2:1) - Oberei, Malters – Tore: 2. Prenk Marki 1:0. 20. Jeton Ballazhi 1:1. 40. Janick Widmer 2:1. 75. Julian Birri 3:1. 80. Dario Suter 4:1. – Malters: Mauro Vivian, Reto Bachmann, Roman Lütolf, Samuel Furrer, Alessandro Calabrese, Levin Bucheli, Prenk Marki, Dario Suter, Simon Gloggner, Julian Birri, Janick Widmer. – Hitzkirch: Nermin Badic, Marcel Erni, Thomas Meier, Patrik Bucher, Sandro Williner, Sandro Rosenberg, Enea Bossart, Silvan Jung, Marc Syfrig, Michael Winiger, Jeton Ballazhi. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Datenstand: 10.05.2022 10:16 Uhr.