4. Liga, Gruppe 4 Malters gewinnt klar gegen Luzerner SC Sieg für Malters: Gegen Luzerner SC gewinnt das Team am Montag zuhause 5:1. 19.10.2021, 00.10 Uhr

(chm)

Luzerner SC erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Blendi Pajaziti ging das Team in der 21. Minute in Führung. Gleichstand war in der 27. Minute hergestellt: Nicolas Stephan traf für Malters.

Danach drehte Malters auf. Das Team schoss ab der 32. Minute noch vier weitere Tore, während Luzerner SC kein Tore mehr gelang. Der Endstand lautete 5:1.

Die Torschützen für Malters waren: Nicolas Stephan (2 Treffer), Yannik Bucheli (1 Treffer), Julian Schumacher (1 Treffer) und Jonas Schröter (1 Treffer). Einziger Torschütze für Luzerner SC war: Blendi Pajaziti (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Arsim Selimi von Malters erhielt in der 49. Minute die gelbe Karte.

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Malters eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.9 pro Spiel. Das bedeutet, dass Malters die achtbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 7 mit durchschnittlich 2.6 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Luzerner SC ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 5.8 (Rang 10).

Mit dem Sieg rückt Malters um einen Platz nach vorne. Neun Punkte bedeuten Rang 8. Malters hat bisher dreimal gewonnen und fünfmal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Malters in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Emmenbrücke II. Diese Begegnung findet am Samstag (23. Oktober) statt (18.00 Uhr, Sportanlage Gersag, Emmenbrücke).

Luzerner SC verharrt nach der Niederlage auf dem 10. Und damit letzten Platz. Luzerner SC hat bisher nur verloren, nämlich achtmal.

Für Luzerner SC geht es in einem Heimspiel gegen FC Rothenburg (Platz 5) weiter. Die Partie findet am Samstag (23. Oktober) statt (18.00 Uhr, Hubelmatt, Luzern).

Telegramm: FC Malters - Luzerner SC 5:1 (3:1) - Oberei, Malters – Tore: 21. Blendi Pajaziti 0:1. 27. Nicolas Stephan 1:1. 32. Nicolas Stephan 2:1. 41. Jonas Schröter 3:1. 65. Yannik Bucheli 4:1. 68. Julian Schumacher 5:1. – Malters: Raim Selimi, Micha Bucheli, Jonas Schröter, Simon Agner, Alessandro Calabrese, Joris Schweizer, Patrick Stalder, Valbon Neziri, Arsim Selimi, Nicolas Stephan, Yannik Bucheli. – Luzerner SC: Refik Rexhepi, Lukas Aeschlimann, Noel Arnold, Jean Marc Niederberger, Agon Curraj, Leonor Islami, Drilon Berisha, Lorik Pajaziti, Blendi Pajaziti, Fabio Földes, Gabriel Schmidle. – Verwarnungen: 49. Arsim Selimi.

Tabelle: 1. Hildisrieder SV 8 Spiele/18 Punkte (31:13). 2. SC Obergeissenstein 8/16 (23:6), 3. FC Emmenbrücke II 8/14 (33:13), 4. FC Littau II 8/13 (24:17), 5. FC Rothenburg 8/13 (19:14), 6. SC Emmen a 8/13 (22:16), 7. FC Eschenbach III 8/11 (16:29), 8. FC Malters 8/9 (15:21), 9. FC Südstern b 8/7 (11:32), 10. Luzerner SC 8/0 (13:46).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 4 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.10.2021 00:07 Uhr.