3. Liga, Gruppe 2 Malters lässt sich von Hergiswil kein Bein stellen – Siegtreffer durch Niclas Baumeler Sieg für den Tabellenvierten: Malters lässt am 13.05.2022

(chm)

Donnerstag

auswärts beim 2:1 gegen Hergiswil (Rang 11) nichts anbrennen.

Zunächst musste Malters einen Rückstand hinnehmen: In der 31. Minute traf Sven Tribelhorn für Hergiswil zum 1:0. Zwei Tore innerhalb von 13 Minuten brachten aber für Malters die Wende. Verantwortlich war Niclas Baumeler, der in der 60. Minute zuerst den Ausgleich erzielte und dann in der 73. Minute auch gleich zum Sieg traf.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Levin Bucheli von Malters erhielt in der 82. Minute die gelbe Karte.

Die Tabellensituation hat sich für Malters nicht verändert. Mit 32 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Malters hat bisher zehnmal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Malters spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Kickers Luzern (Platz 9). Diese Begegnung findet am 21. Mai statt (17.00 Uhr, Oberei, Malters).

Für Hergiswil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 11. Hergiswil hat bisher dreimal gewonnen, 13mal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Hergiswil auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Horw. Zu diesem Spiel kommt es am 21. Mai (18.00 Uhr, Seefeld, Horw).

Telegramm: FC Hergiswil II - FC Malters 1:2 (1:0) - Sportplatz Grossmatt, Hergiswil – Tore: 31. Sven Tribelhorn 1:0. 60. Niclas Baumeler 1:1. 73. Niclas Baumeler 1:2. – Hergiswil: Valentino Esposito, Jonah Kasper, Simon Mayr, Mike Bachmann, Basil Zgraggen, Nils Furrer, Dion Schmid, Patrick Adriano Tiepo, Michel Kaufmann, Navid Zelger, Sven Tribelhorn. – Malters: Pascal Gloggner, Reto Bachmann, Roman Lütolf, Niklas Zihlmann, Arsim Selimi, Prenk Marki, Fabian Gloggner, Dario Suter, Simon Gloggner, Niclas Baumeler, Janick Widmer. – Verwarnungen: 82. Levin Bucheli.

