3. Liga, Gruppe 2 Malters setzt Siegesserie auch gegen Adligenswil fort Malters setzt seine Siegesserie auch gegen Adligenswil fort. Das 3:0 auswärts am Samstag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Serie. 28.05.2022, 22.34 Uhr

(chm)

Dalijan Etemi schoss Malters in der 8. Minute zur 1:0-Führung. Mit seinem Tor in der 56. Minute brachte Levin Bucheli Malters mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Dalijan Etemi schoss das 3:0 (90. Minute) für Malters und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Adligenswil für Dominic Sieber (56.) und Luc Zimmermann (67.). Die einzige gelbe Karte bei Malters erhielt: Elvis Kqira (82.)

Malters bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 38 Punkten auf Rang 4. Malters hat bisher zwölfmal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Malters ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Mit der Niederlage rückt Adligenswil in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 23 Punkten neu Platz 8. Adligenswil hat bisher sechsmal gewonnen, achtmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Adligenswil tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Gunzwil an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 30. Juni ( Uhr, Linden, Gunzwil).

Telegramm: FC Adligenswil - FC Malters 0:3 (0:1) - Löösch, Adligenswil – Tore: 8. Dalijan Etemi 0:1. 56. Levin Bucheli 0:2. 90. Dalijan Etemi 0:3. – Adligenswil: Dominic Sieber, Dario Sieber, Reto Mattmann, Oliver Abbà, Aurelio Marbach, Ivo Lombriser, Ben Ochsenbein, Silvan Zeller, Levin Zwyssig, Luc Zimmermann, Louis Felder. – Malters: Pascal Gloggner, Reto Bachmann, Roman Lütolf, Niklas Zihlmann, Fabian Gloggner, Levin Bucheli, Dalijan Etemi, Manuel Gasser, Simon Gloggner, Julian Birri, Niclas Baumeler. – Verwarnungen: 56. Dominic Sieber, 67. Luc Zimmermann, 82. Elvis Kqira.

Datenstand: 28.05.2022 22:31 Uhr.