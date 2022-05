3. Liga, Gruppe 2 Markus Niederberger führt Buochs mit vier Toren zum Sieg gegen Ebikon Sieg für Buochs: Gegen Ebikon gewinnt das Team am Samstag zuhause 6:1. 29.05.2022, 16.04 Uhr

(chm)

Ebikon erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Fabio Brunner ging das Team in der 5. Minute in Führung. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 19. Minute, als Markus Niederberger für Buochs traf.

Danach drehte Buochs auf. Das Team schoss ab der 25. Minute noch fünf weitere Tore, während Ebikon kein Tore mehr gelang. Der Endstand lautete 6:1.

Matchwinner für Buochs war Markus Niederberger, der gleich viermal traf. Die weiteren Torschützen für Buochs waren: Niklas Bissig (1 Treffer) und Marco Cataldi (1 Treffe.) einziger Torschütze für Ebikon war: Fabio Brunner (1 Treffer).

Gelbe Karten gab es bei Ebikon für Fabio Da Fonte Pais (16.), Mario Buser (81.) und Burhan Dugan (81.). Eine Verwarnung gab es für Buochs, nämlich für Marco Cataldi (52.).

In den bisherigen Spielen ist Buochs nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 1.6. Das bedeutet, dass Buochs die siebtbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 11 mit durchschnittlich 2.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Buochs rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 19 Punkten auf Rang 9. Buochs hat bisher sechsmal gewonnen, 13mal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Buochs ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Mit der Niederlage rückt Ebikon in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 24 Punkten neu Platz 7. Ebikon hat bisher siebenmal gewonnen, zehnmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Ebikon ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: SC Buochs - FC Ebikon I 6:1 (2:1) - Seefeld, Buochs – Tore: 5. Fabio Brunner 0:1. 19. Markus Niederberger 1:1. 25. Marco Cataldi 2:1. 60. Markus Niederberger (Penalty) 3:1.77. Markus Niederberger 4:1. 82. Markus Niederberger (Penalty) 5:1.91. Niklas Bissig 6:1. – Buochs: Elias Ullrich, Nico Wyss, Marcel Hermann, Mike Amrhein, Martin Agner, Till Schumacher, Nico Fischer, Markus Niederberger, Marco Cataldi, Maurice Engelberger, Francesco Nassa. – Ebikon: Daniel Klasic, Tobias Schmidli, Cyrill Imhof, Raphael Mahler, Fabio Da Fonte Pais, Fabio Brunner, Noah Schurtenberger, Renato Roth, Niels Schamberger, Burhan Dugan, Thierry Noger. – Verwarnungen: 16. Fabio Da Fonte Pais, 52. Marco Cataldi, 81. Mario Buser, 81. Burhan Dugan.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.05.2022 16:02 Uhr.