3. Liga, Gruppe 1 Meggen holt gegen Cham ersten Saisonsieg Meggen hat am Samstag zuhause Cham besiegt und hat damit im vierten Spiel den ersten Sieg der Saison gefeiert. Das Resultat lautete 5:2. 11.09.2021, 23.14 Uhr

(chm)

Cham war einmal in Führung, und zwar in der 50. Minute, als Oliver Isenegger zum Zwischenstand von 2:1 traf. Gleichstand war in der 75. Minute hergestellt: Stephan Weber traf für Meggen.

Danach drehte Meggen auf. Das Team schoss ab der 78. Minute noch drei weitere Tore, während Cham kein Tore mehr gelang. Der Endstand lautete 5:2.

Die Torschützen für Meggen waren: Livio Mürner (2 Treffer), Stephan Weber (1 Treffer), Sascha Tossut (1 Treffer) und Luca Lo Presti (1 Treffer). Die Torschützen für Cham waren: Yannick Peter und Oliver Isenegger.

Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Cham. Keine einzige Karte erhielt Meggen.

Die Abwehr von Cham kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 4 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 12).

In der Tabelle verbessert sich Meggen von Rang 11 auf 10. Das Team hat drei Punkte. Der erste Sieg der Saison für Meggen folgt nach drei Niederlagen und null Unentschieden. Meggen konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Meggen tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von ESC Erstfeld an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Diese Begegnung findet am 18. September statt (18.00 Uhr, Pfaffenmatt, Erstfeld).

Cham rutscht in der Tabelle von Rang 10 auf 12. Das Team hat null Punkte. Cham muss bereits die vierte Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Zweimal verlor Cham zuhause und zweimal auswärts.

Mit dem viertplatzierten SC Schwyz kriegt es Cham als nächstes zuhause mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 17. September statt (20.15 Uhr, Eizmoos, Cham).

Telegramm: FC Meggen - SC Cham IV 5:2 (1:0) - Hofmatt, Meggen – Tore: 45. Livio Mürner 1:0. 49. Yannick Peter 1:1. 50. Oliver Isenegger 1:2. 75. Stephan Weber 2:2. 78. Livio Mürner 3:2. 80. Sascha Tossut 4:2. 84. Luca Lo Presti 5:2. – Meggen: Cäsar Grüter, Felix Zehnder, Egzon Knushaj, Michael Maeder, Ilir Bajrami, Lars Arnold, Sascha Tossut, Stephan Weber, Oliver Schmeer, Gianluca Muggli, Maximilian Graf. – Cham: Lukas Bär, Samuel Schnurrenberger, Maurice Heim, Alex Elsener, Matteo Baggenstos, Yannick Peter, Leandro Marveggio, Michele Schweri, Oliver Isenegger, Pascal Wipfli, Florian Trüssel. – Verwarnungen: 24. Alex Elsener, 72. Lukas Bär, 72. Maurice Heim, 84. Dario Delnevo.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Baar 1 - FC Muotathal 2:1, SC Steinhausen - FC Sursee 4:2, FC Küssnacht a/R 1 - FC Ibach II 2:3, SC Schwyz - Zug 94 II 1:2, FC Meggen - SC Cham IV 5:2, FC Hünenberg I - ESC Erstfeld 1:2

Tabelle: 1. ESC Erstfeld 4 Spiele/12 Punkte (14:3). 2. FC Baar 1 4/10 (11:7), 3. Zug 94 II 4/9 (6:4), 4. SC Schwyz 4/7 (9:6), 5. FC Ibach II 4/7 (7:6), 6. FC Küssnacht a/R 1 4/6 (13:12), 7. FC Sursee 4/6 (9:12), 8. FC Hünenberg I 4/4 (6:4), 9. FC Muotathal 4/3 (6:9), 10. FC Meggen 4/3 (8:10), 11. SC Steinhausen 4/3 (7:10), 12. SC Cham IV 4/0 (3:16).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.09.2021 23:11 Uhr.