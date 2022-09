4. Liga, Gruppe 1 Meggen holt sich drei Punkte gegen Erstfeld Sieg für Meggen: Gegen Erstfeld gewinnt das Team am Donnerstag zuhause 3:1. 10.09.2022, 18.39 Uhr

(chm)

Erstfeld ging zunächst in der 14. Minute in Führung, als Kim Gisler zum 1:0 traf. In der 43. Minute gelang Meggen jedoch durch Maurin Harsch der Ausgleich. Fabrizio Boog schoss Meggen in der 56. Minute zur 2:1-Führung. In der 66. Minute erhöhte Egzon Knushaj auf 3:1 für Meggen.

Bei Erstfeld erhielten Kim Gisler (52.), Simon Pertlwieser (60.) und Christopher Zurfluh (78.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Meggen, Pascal Ludin (48.) kassierte sie.

Zahlreiche Gegentore sind für Erstfeld ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 3.8 Tore pro Partie (Rang 10).

Meggen verbessert sich in der Tabelle von Rang 9 auf 5. Das Team hat sechs Punkte. Für Meggen ist es der zweite Sieg in Serie. Meggen konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Für Meggen geht es auswärts gegen FC Schattdorf (Platz 8) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 24. September (18.00 Uhr, Sportplatz Grüner Wald, Schattdorf).

In der Tabelle verliert Erstfeld Plätze und zwar von Rang 5 auf 10. Das Team hat drei Punkte. Erstfeld hat bisher einmal gewonnen und dreimal verloren.

Für Erstfeld geht es daheim gegen FC Aegeri 2 (Platz 7) weiter. Das Spiel findet am 24. September statt (18.00 Uhr, Pfaffenmatt, Erstfeld).

Telegramm: FC Meggen - ESC Erstfeld 3:1 (1:1) - Hofmatt, Meggen – Tore: 14. Kim Gisler 0:1. 43. Maurin Harsch 1:1. 56. Fabrizio Boog 2:1. 66. Egzon Knushaj 3:1. – Meggen: Luca Kälin, Michael Maeder, Ibrahim Bayrak, Lars Arnold, Pascal Ludin, Maurin Harsch, Philipp Blaser, Sven Arnold, Gianluca Muggli, Egzon Knushaj, Fabrizio Boog. – Erstfeld: Patrick Traxel, Niclas Herger, Nino Epp, Noah Torres, Rico Indergand, Simon Pertlwieser, Juan Gnos, Danilo Triulzi, Damian Fedier, Janick Gisler, Kim Gisler. – Verwarnungen: 48. Pascal Ludin, 52. Kim Gisler, 60. Simon Pertlwieser, 78. Christopher Zurfluh.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.09.2022 18:36 Uhr.

