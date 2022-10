4. Liga, Gruppe 1 Meggen mit Auswärtssieg bei Brunnen – Ibrahim Bayrak mit Siegtor Meggen gewinnt am Samstag auswärts gegen Brunnen 3:2. 09.10.2022, 18.34 Uhr

(chm)

Die Entscheidung fiel in der 75. Minute, als Ibrahim Bayrak den Treffer zum 3:2 für Meggen erzielte.

In der 7. Minute hatte Luca Lo Presti zuvor den ersten Treffer der Partie zum 1:0 für sein Team erzielt. In der 29. Minute traf Michael Camenzind für Brunnen zum 1:1-Ausgleich. Dario Domazet traf in der 37. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Brunnen. Maurin Harsch glich in der 58. Minute für Meggen aus. Es hiess 2:2.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Michael Camenzind von Brunnen erhielt in der 68. Minute die gelbe Karte.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Meggen. Zwölf Punkte bedeuten Rang 5. Für Meggen ist es der zweite Sieg in Serie.

Auf Meggen wartet im nächsten Spiel das viertplatzierte Team SC Steinhausen, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am Donnerstag (13. Oktober) statt (20.00 Uhr, Eschfeld, Steinhausen).

Für Brunnen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 2. Brunnen hat bisher viermal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Brunnen bestreitet als nächstes in einem Auswärtsspiel das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team FC Aegeri 2. Zu diesem Spiel kommt es am 15. Oktober (17.30 Uhr, Chruzelen, Unterägeri).

Telegramm: FC Brunnen a - FC Meggen 2:3 (2:1) - Schoeller – Tore: 7. Luca Lo Presti 0:1. 29. Michael Camenzind 1:1. 37. Dario Domazet 2:1. 58. Maurin Harsch 2:2. 75. Ibrahim Bayrak 2:3. – Brunnen: David Camenzind, Ben Bühler, Michael Camenzind, Marc Schumacher, Raffael Spezia, MIchael Ulrich, Dario Domazet, Luka Pecar, Aron Camenzind, Florian Inderbitzin, Dave Steiner. – Meggen: Luca Kälin, Michael Maeder, Ibrahim Bayrak, Lars Arnold, Alexandre Carneiro Abreu, Dario Müller, Pascal Ludin, Maurin Harsch, Gianluca Muggli, Luca Lo Presti, Fabrizio Boog. – Verwarnungen: 68. Michael Camenzind.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 09.10.2022 18:31 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.