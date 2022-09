4. Liga, Gruppe 1 Menzingen bezwingt auswärts Steinhausen Menzingen gewinnt am Samstag auswärts gegen Steinhausen 3:1. 12.09.2022, 21.55 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Sebastian Koukoui in der 38. Minute. Er traf für Menzingen zum 1:0. Enis Kurtaran glich in der 58. Minute für Steinhausen aus. Es hiess 1:1. Das Tor von Arno Wigger in der 62. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Menzingen. Wiederum Arno Wigger erhöhte in der 82. Minute auf 3:1 für Menzingen.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Steinhausen gab es vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Menzingen für Rico Staub (57.) und Yasir Al Nakeeb (68.).

In der Abwehr gehört Menzingen zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 1.5 Tore pro Partie (Rang 2).

Menzingen verbessert sich in der Tabelle von Rang 6 auf 4. Das Team hat sechs Punkte. Menzingen hat bisher zweimal gewonnen und zweimal verloren.

Menzingen tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Brunnen a an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Das Spiel findet am 22. September statt (20.15 Uhr, Chrüzegg, Menzingen).

Steinhausen rutscht in der Tabelle von Rang 2 auf 3. Das Team hat sieben Punkte. Steinhausen hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt. Steinhausen verlor zudem erstmals zuhause.

Als nächstes trifft Steinhausen auswärts mit SC Goldau III (Platz 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 24. September statt (20.15 Uhr, Sportplatz Tierpark, Goldau).

Telegramm: SC Steinhausen - SC Menzingen 1:3 (0:1) - Eschfeld, Steinhausen – Tore: 38. Sebastian Koukoui 0:1. 58. Enis Kurtaran 1:1. 62. Arno Wigger 1:2. 82. Arno Wigger 1:3. – Steinhausen: Joel Hausheer, Johannes Georg Dentler, Demir Cerovac, Ante Brekalo, Danijel Barisic, Aitor Gonzalez Gomez Gomez, Ryan Price, Pascal Grossenbacher, Luca Toniolo, Aaron Milone, Leonat Hoxha. – Menzingen: Yannic Kälin, Rico Staub, Robin Suter, Marc Staub, Dennis Ottiger, Sandro Müller, Tim Benz, Cüneyt Tatlici, Yannick Nussbaumer, Arno Wigger, Sebastian Koukoui. – Verwarnungen: 45. Danijel Barisic, 52. Johannes Georg Dentler, 57. Rico Staub, 67. Leonat Hoxha, 68. Yasir Al Nakeeb, 71. Aaron Milone.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Datenstand: 12.09.2022 21:52 Uhr.

