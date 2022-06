Frauen 3. Liga Menzingen entscheidet Showdown gegen Alpnach für sich – Dreifach-Torschützin Linda Krienbühl Menzingen reiht Sieg an Sieg: Gegen Alpnach hat das Team am Samstag bereits den dritten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 5:1 19.06.2022, 13.47 Uhr

Schon früh setzte Menzingen dem Spiel den Stempel auf. Das erste Tor fiel in der 8. Minute, bis zum Halbzeitpfiff stand es bereits 3:0 für den späteren Sieger. In der zweiten Halbzeit erhöhte Menzingen noch auf 5:1.

Alpnach war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 77. Minute zum zwischenzeitlichen 1:5.

Matchwinner für Menzingen war Linda Krienbühl, die gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützinnen für Menzingen waren: Viviane Nussbaumer (1 Treffer) und Dominique Huwyler (1 Treffe.) einzige Torschützin für Alpnach war: Laura Arnold (1 Treffer).

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Offensive von Menzingen ist die beste der Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 4.1 Mal pro Partie.

In der Regel kassiert Alpnach nicht so viele Tore wie gegen Menzingen. Die total 20 Gegentore in 17 Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.1 Toren pro Match (Rang 3).

Menzingen bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 43 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Für Menzingen ist es der dritte Sieg in Serie.

Für Menzingen ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Alpnach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 39 Punkten auf Rang 3. Alpnach hat bisher elfmal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Alpnach ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: SG Obwalden - TEAM Menzingen / Aegeri 1:5 (0:3) - Städerried, Alpnachstad – Tore: 8. Linda Krienbühl 0:1. 22. Linda Krienbühl 0:2. 40. Dominique Huwyler 0:3. 58. Linda Krienbühl 0:4. 66. Viviane Nussbaumer 0:5. 77. Laura Arnold (Penalty) 1:5. – Alpnach: Stefanie Durrer, Christina Gasser, Fabienne Arnold, Laura Arnold, Seraina Lussi, Anninja Durrer Müller, Paula Jung, Flavia Lussi, Jessica Bucher, Carmen Rauser, Sarah Wyss. – Menzingen: Jasmina Mueller, Naomi Frey, Marina Bühlmann, Lucia Drab, Lorena Frey, Romina Hodel, Stephanie Müller, Leonie Iten, Flavia Müller, Dominique Huwyler, Linda Krienbühl. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

