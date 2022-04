Frauen 3. Liga Menzingen lässt sich von Schwyz kein Bein stellen Menzingen holt gegen Schwyz zuhause einen Favoritensieg: Der Tabellenvierte gewinnt am Samstag gegen den Tabellenzehnten 4:2. 10.04.2022, 11.24 Uhr

(chm)

Stephanie Müller eröffnete in der 24. Minute das Skore, als sie für Menzingen das 1:0 markierte. Menzingen baute die Führung in der 32. Minute (Linda Krienbühl) weiter aus (2:0). Dominique Huwyler baute in der 41. Minute die Führung für Menzingen weiter aus (3:0).

Stephanie Müller baute in der 66. Minute die Führung für Menzingen weiter aus (4:0). Martina Steiner verkürzte in der 73. Minute den Rückstand von Schwyz auf 1:4. Den Rückstand für Schwyz verkleinerte die gleiche Martina Steiner nur fünf Minuten später auf 2:4.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Menzingen für Vanja Begic (19.) und Stephanie Müller (78.). Schwyz behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Menzingen schiesst am meisten Tore in seiner Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 3.1 Tore pro Partie.

Zahlreiche Gegentore sind für Schwyz ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 3.5 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach zehn Spielen, in denen die Defensive 35 Tore hinnehmen musste (Rang 10).

Mit dem Sieg rückt Menzingen um einen Platz nach vorne. Mit 19 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Für Menzingen ist es bereits der sechste Sieg der laufenden Saison. Das Team hat dreimal zuhause und dreimal auswärts gewonnen. Ein Spiel von Menzingen ging unentschieden aus.

Als nächstes trifft Menzingen auf fremdem Terrain mit FC Gunzwil (Rang 9) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 24. April (11.00 Uhr, Linden, Gunzwil).

Schwyz verharrt nach der Niederlage auf dem 10. Und damit letzten Platz. Für Schwyz war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Für Schwyz geht es zuhause gegen Team Uri Frauen II (Platz 7) weiter. Diese Begegnung findet am 23. April statt (18.00 Uhr, Tschaibrunnen, Schwyz).

Telegramm: TEAM Menzingen / Aegeri - SC Schwyz II 4:2 (3:0) - Chrüzegg, Menzingen – Tore: 24. Stephanie Müller 1:0. 32. Linda Krienbühl 2:0. 41. Dominique Huwyler 3:0. 66. Stephanie Müller 4:0. 73. Martina Steiner 4:1. 78. Martina Steiner 4:2. – Menzingen: Jasmina Mueller, Romina Hodel, Marina Bühlmann, Lorena Frey, Leonie Iten, Viviane Nussbaumer, Vanja Begic, Flavia Müller, Dominique Huwyler, Stephanie Müller, Linda Krienbühl. – Schwyz: Svenja Siegenthaler, Nadine Suter, Chantal Steiner, Valentina Strüby, Tanja Ulrich, Aicha Diallo, Raffaela Betschart, Joya Schuler, Jasmin Märchy, Nahila Romer, Janine Bürgler. – Verwarnungen: 19. Vanja Begic, 78. Stephanie Müller.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.04.2022 11:21 Uhr.