Frauen 3. Liga Menzingen mit Auswärtserfolg bei Cham Menzingen gewinnt am Samstag auswärts gegen Cham 3:1. 12.09.2021, 21.53 Uhr

(chm)

Cham ging zunächst in der 2. Minute in Führung, als Flavia Estermann zum 1:0 traf. In der 48. Minute gelang Menzingen jedoch durch Dominique Huwyler der Ausgleich. In der 59. Minute gelang Flavia Müller der Führungstreffer zum 2:1 für Menzingen. Das letzte Tor der Partie fiel in der 82. Minute, als Dana Nussbaumer für Menzingen auf 3:1 erhöhte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Menzingen, Dominique Huwyler (78.) kassierte sie. Die einzige gelbe Karte bei Cham erhielt: Francisca Maria Soares Ramos (79.)

In der Tabelle steht Menzingen nach dem dritten Spiel auf Rang 1 (neun Punkte). Menzingen spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Hünenberg. Diese Begegnung findet am 25. September statt (20.00 Uhr, Chrüzegg, Menzingen).

Cham steht mit drei Punkten auf Rang 6. Cham trifft im nächsten Spiel auswärts auf das stark gestartete Team SG Obwalden. Zu diesem Spiel kommt es am 22. September (20.15 Uhr, Städerried, Alpnachstad).

Telegramm: SC Cham - TEAM Menzingen / Aegeri 1:3 (1:0) - Eizmoos, Cham – Tore: 2. Flavia Estermann 1:0. 48. Dominique Huwyler 1:1. 59. Flavia Müller 1:2. 82. Dana Nussbaumer 1:3. – Cham: Lisa Kehrli, Caroline Zurbrügg, Nadia Schär, Tessa Stadelmann, Stephanie Baldelli, Elisa Eikamp, Michelle Otypka, Melanie Zürcher, Francisca Maria Soares Ramos, Flavia Estermann, Sarina Von Flüe. – Menzingen: Corina Lercher, Romina Hodel, Lucia Drab, Marina Bühlmann, Naomi Frey, Sarah Suter, Dana Nussbaumer, Leonie Iten, Flavia Müller, Dominique Huwyler, Lorena Frey. – Verwarnungen: 78. Dominique Huwyler, 79. Francisca Maria Soares Ramos.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 3. Liga: SC Cham - TEAM Menzingen / Aegeri 1:3, SG Obwalden - FC Sursee 1:2

Tabelle: 1. TEAM Menzingen / Aegeri 3 Spiele/9 Punkte (9:3). 2. FC Sursee 3/9 (8:2), 3. SG Obwalden 3/6 (6:2), 4. FC Ascona 1/3 (3:1), 5. Team Uri Frauen II 2/3 (3:2), 6. SC Cham 2/3 (4:4), 7. SC Schwyz II 2/0 (0:4), 8. FC Gunzwil 2/0 (3:8), 9. FC Hünenberg 2/0 (1:6), 10. FC Baar 2 2/0 (1:6).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.09.2021 21:50 Uhr.