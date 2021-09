4. Liga, Gruppe 1 Menzingen mit drei Punkten auswärts gegen Rotkreuz Menzingen behielt im Spiel gegen Rotkreuz am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 3:1. 27.09.2021, 00.47 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Ramon Meyer in der 10. Minute. Er traf für Menzingen zum 1:0. Menzingen baute in der 25. Minute die Führung weiter aus: Torschütze war erneut Ramon Meyer. In der 69. Minute verwandelte Bem erfolgreich einen Elfmeter und brachte Rotkreuz so auf 1:2 heran. Mit dem 3:1 für Menzingen schoss Ramin Alizadeh das letzte Tor der Partie.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Wellington Henrique Dos Santos von Rotkreuz erhielt in der 35. Minute die gelbe Karte.

Die Abwehr von Rotkreuz kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 2.6 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 8).

Menzingen rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Sieben Punkte bedeuten Rang 6. Menzingen hat bisher zweimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Auf Menzingen wartet im nächsten Spiel das siebtplatzierte Team Weggiser SC, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 2. Oktober statt (18.00 Uhr, Chrüzegg, Menzingen).

Für Rotkreuz hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sieben Punkten auf Rang 5. Nach zwei Siegen in Serie verliert Rotkreuz erstmals wieder. Rotkreuz verlor zudem erstmals zuhause.

Rotkreuz tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von SC Steinhausen an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 2. Oktober (19.30 Uhr, Eschfeld, Steinhausen).

Telegramm: FC Rotkreuz II - SC Menzingen 1:3 (0:2) - Sportpark Rotkreuz, Rotkreuz – Tore: 10. Ramon Meyer 0:1. 25. Ramon Meyer 0:2. 69. Bem (Penalty) 1:2.75. Ramin Alizadeh 1:3. – Rotkreuz: Colin Bucheli, Navajeevan Thavarajah, Timo Huwiler, Ronny Schilter, Cédric Schneider, Marco Sidler, Denis Portmann, Bem (Henrique Cornelio Bem), Milan Marjanovic, Wellington Henrique Dos Santos, Yves Jarczyk. – Menzingen: Yannic Kälin, David Philipp, Charothorn Kiatprasert, Marc Staub, Robin Suter, Sasa Sotonica, Sandro Müller, Yannick Nussbaumer, Nicolas Kälin, Arno Wigger, Ramon Meyer. – Verwarnungen: 35. Wellington Henrique Dos Santos.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 1: FC Rotkreuz II - SC Menzingen 1:3, SC Steinhausen - FC Schattdorf 2:2, Weggiser SC - FC Walchwil 3:1, SC Goldau III - SC Cham III 2:1

Tabelle: 1. FC Aegeri 2 5 Spiele/13 Punkte (14:7). 2. SC Steinhausen 5/11 (15:5), 3. FC Schattdorf 5/10 (12:4), 4. FC Brunnen 5/9 (12:10), 5. FC Rotkreuz II 5/7 (10:13), 6. SC Menzingen 5/7 (8:8), 7. Weggiser SC 5/6 (10:9), 8. SC Cham III 5/6 (11:15), 9. SC Goldau III 5/3 (6:12), 10. FC Walchwil 5/0 (4:19).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des IFV.

