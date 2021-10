4. Liga, Gruppe 1 Menzingen sorgt bei Aegeri für Überraschung Überraschung bei Menzingen gegen Aegeri: Der Tabellensiebte (Menzingen) hat am Samstag zuhause den Tabellenzweiten gleich 3:0 besiegt. 16.10.2021, 23.11 Uhr

(chm)

In der 32. Minute gelang Ramin Alizadeh der Führungstreffer zum 1:0 für Menzingen. In der 76. Minute baute Andreas Zürcher den Vorsprung für Menzingen auf zwei Tore aus (2:0). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Kenyatta Lorenzo Beck in der 87. Minute, als er für Menzingen zum 3:0 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Menzingen für Matija Maric (78.) und Andreas Zürcher (89.). Die einzige gelbe Karte bei Aegeri erhielt: Fabian Elsener (39.)

In der Abwehr gehört Menzingen zu den Besten: Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.5 (Rang 3).

Menzingen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 13 Punkten auf Rang 5. Menzingen hat bisher viermal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Menzingen auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Brunnen (Platz 6) zu tun. Diese Begegnung findet am 24. Oktober statt (14.00 Uhr, Schoeller).

Für Aegeri hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 16 Punkten auf Rang 2. Aegeri hat bisher fünfmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Aegeri bestreitet als nächstes in einem Heimspiel das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team SC Steinhausen. Das Spiel findet am 24. Oktober statt (14.00 Uhr, Chruzelen, Unterägeri).

Telegramm: SC Menzingen - FC Aegeri 2 3:0 (1:0) - Chrüzegg, Menzingen – Tore: 32. Ramin Alizadeh 1:0. 76. Andreas Zürcher 2:0. 87. Kenyatta Lorenzo Beck 3:0. – Menzingen: Yannic Kälin, David Philipp, Charothorn Kiatprasert, Marc Staub, Robin Suter, Sasa Sotonica, Sandro Müller, Ramin Alizadeh, Arno Wigger, Rico Staub, Ramon Meyer. – Aegeri: Christian Romer, Mario Meisinger, Christian Bärtschiger, Mihailo Bukvic, Philipp Moser, Fabian Elsener, Yves Rogenmoser, Ramon Nussbaumer, Brian Iten, Dave Boog, Michele Meier. – Verwarnungen: 39. Fabian Elsener, 78. Matija Maric, 89. Andreas Zürcher.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 1: FC Schattdorf - SC Cham III 2:1, SC Menzingen - FC Aegeri 2 3:0, SC Steinhausen - SC Goldau III 4:1, FC Rotkreuz II - Weggiser SC 2:3

Tabelle: 1. FC Schattdorf 8 Spiele/19 Punkte (20:7). 2. FC Aegeri 2 8/16 (20:16), 3. SC Steinhausen 8/15 (22:10), 4. Weggiser SC 8/15 (19:13), 5. SC Menzingen 8/13 (17:12), 6. FC Brunnen 8/12 (22:21), 7. SC Cham III 8/12 (21:21), 8. FC Rotkreuz II 8/8 (14:19), 9. SC Goldau III 8/4 (10:24), 10. FC Walchwil 8/1 (10:32).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.10.2021 22:20 Uhr.